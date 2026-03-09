MAE: Românii pot pleca din statele afectate de conflict chiar cu acte expirate

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că românii aflați în statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu pot părăsi aceste țări chiar dacă documentele sau vizele le-au expirat, după ce autoritățile române au obținut acordul statelor din regiune pentru a facilita tranzitul.

Declarațiile au fost făcute luni, într-un briefing de presă susținut de Andrei Țărnea, director general pentru comunicare și diplomație publică și purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit oficialului MAE, autoritățile române au discutat cu statele din regiune pentru ca documentele românești expirate recent să fie acceptate temporar.

„Ne-am asigurat că autoritățile statelor din regiune recunosc documente românești a căror valabilitate a expirat într-un timp rezonabil, de șase luni sau un an. De asemenea, ne-am asigurat că persoanele cărora le-au expirat vizele în această perioadă să nu aibă probleme la trecerea frontierelor și să poată părăsi statele respective”, a declarat reprezentantul MAE.

Cetățenii români pot părăsi zona fie cu zboruri comerciale, fie cu curse de evacuare organizate de România sau de alte state membre, prin mecanismele de cooperare consulară.

În același timp, activitatea consulatelor continuă, însă serviciile care nu au legătură directă cu evacuarea au fost reduse pentru a permite gestionarea situațiilor urgente.

MAE a anunțat și suplimentarea personalului consular din regiune. Un consul a fost trimis deja la Dubai, iar alți patru diplomați au fost detașați în Emiratele Arabe Unite, la Dubai și Abu Dhabi, dar și în Oman și Arabia Saudită. Alți șase sau șapte funcționari consulari au fost mobilizați atât la nivel central, cât și în misiunile din regiune, pentru a sprijini operațiunile de evacuare și emiterea documentelor pentru românii aflați în zonă.

Oficialii MAE au mulțumit personalului consular pentru efortul depus, arătând că mulți dintre aceștia lucrează de peste nouă zile fără întrerupere pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor români.

Potrivit datelor comunicate anterior de minister, aproximativ 14.000 de cetățeni români aflați în zona afectată de conflict sunt în atenția serviciilor consulare. Aproximativ 2.000 de români s-au întors din Orientul Mijlociu fie cu zboruri de evacuare, fie cu zboruri de repatriere asistată sau comerciale facilitate de stat, a transmis Țărnea. Separat, aproximativ 1.500 de cetățeni au revenit prin mijloace proprii.

