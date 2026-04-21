Mai multe intersecții din Capitală fără semafoare, din cauza unei fluctuații de energie

de Redacția Jurnalul    |    21 Apr 2026   •   09:01
Sursa foto: Unsplash.com/semafoare

Ciruclația rutieră se desfășoară, marți dimineața, fără semafoare în mai multe intersesecții din București, din cauza unei fluctuații de energie. Polițiștii rutieri asigură măsuri de fluidizare.

La acest moment, nu funcționează semafoarele în următoarele intersecții:

-Șoseaua Giurgiului × Strada Toporași;
-Bulevardul I. C. Brătianu × Bulevardul Corneliu Coposu;
-Calea Victoriei × Splaiul Independenței;
-Bulevardul Eroii Sanitari × Școala Gimnazială nr. 150;
-Șoseaua Ștefan cel Mare × Strada Barbu Văcărescu;
-Șoseaua Colentina × Strada Sportului;
-Șoseaua Pavel D. Kiseleff × Aleea Primo Nebiolo;
-Calea Giulești × Bulevardul Constructorilor;
-Calea Crângași × Strada Ceahlău × Strada Vintilă Mihăilescu;
-Strada Jiului × Strada Natației.

Brigada Rutieră asigură măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulație.

Totodată, polițiștii rutieri le solicită șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri, precum și semnificația indicatoarelor, marcajelor rutiere și regulilor de prioritate, să își păstreze calmul și să nu forțeze intrarea în intersecțiile aglomerate.

(sursa: Mediafax)

