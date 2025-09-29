Maia Sandu dezvăluie următorul obiectiv al moldovenilor: Noi vrem să aderăm cât mai rapid la UE

Declarația a fost făcută luni, în cadrul unei conferințe de presă în cadrul căreia președinta Moldovei a analizat rezultatul alegerilor de duminică. Maia Sandu a fost întrebată dacă va cere decuplarea de Ucraina pentru a grăbi aderarea la UE.

„Aderarea la UE este un proces meritocratic, asta scrie în actele UE, ambele țări au întrunit toate condițiile că să se treacă la următoarea etapă așteptăm ca instituțiile europene să găsească o soluție, noi vrem să aderăm cât mai rapid la UE”, a declarat Maia Sandu.

De asemenea, ea a comentat despre varianta aderării la UE fără regiunea Transnistria.

„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas cu țara reîntregită, dar dacă nu vom avea această posibilitate (...) deoarece Federația Rusă își menține trupele ilegal în Transnistria. (...) Pentru acest scenariu există aderarea la UE în doi pași”, a precizat Maia Sandu adăugând că Rusia nu are niciun cuvânt de spus în această speță: „Este decizia noastră, nu este treaba Federației Ruse.”

Partidul proeuropean PAS susținut de Maia Sandu și-a zdrobit adversarii la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. PAS are peste 50% dintre voturi și va obține cel puțin 55 de mandate în Parlament. Coaliția partidelor proruse nu are nici măcar jumătate din numărul total de voturi obținute de PAS.

(sursa: Mediafax)