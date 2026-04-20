x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Premierul, susținut în stradă: Sute de români cer stabilitate și continuarea reformelor sub mandatul lui Bolojan

de Redacția Jurnalul    |    20 Apr 2026   •   21:08
Sursa foto: Susținătorii premierului Bolojan s-au strâns în Piața Victoriei pentru a bloca planul PSD

Câteva sute de persoane s-au adunat, luni seară, în Piaţa Victoriei din Capitală pentru a-şi manifesta susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan, după ce PSD a decis să îi retragă sprijinul politic.

Manifestanţii se află în alveola din faţa Guvernului şi protestează paşnic faţă de decizia social-democraţilor de a nu-l mai susţine pe Bolojan în fruntea Guvernului. Unii dintre participanţi flutură steagul României şi pe cel al UE.

Printre protestatari s-a aflat şi Radu Berceanu, fost ministru în guvernele Călin Popescu Tăriceanu şi Boc II, care a fost scos din mulţime de jandarmi, după ce o parte dintre participanţi l-au recunoscut şi au început să-l huiduie.

Partidul Social Democrat a decis, luni, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan - 97,7% dintre social-democraţi au fost "pentru" retragerea sprijinului politic în cazul lui Bolojan, iar 2,3% au votat "împotrivă''. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: manifestatie pro bolojan piata victoriei
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri