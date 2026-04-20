Premierul, susținut în stradă: Sute de români cer stabilitate și continuarea reformelor sub mandatul lui Bolojan

Manifestanţii se află în alveola din faţa Guvernului şi protestează paşnic faţă de decizia social-democraţilor de a nu-l mai susţine pe Bolojan în fruntea Guvernului. Unii dintre participanţi flutură steagul României şi pe cel al UE.



Printre protestatari s-a aflat şi Radu Berceanu, fost ministru în guvernele Călin Popescu Tăriceanu şi Boc II, care a fost scos din mulţime de jandarmi, după ce o parte dintre participanţi l-au recunoscut şi au început să-l huiduie.



Partidul Social Democrat a decis, luni, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan - 97,7% dintre social-democraţi au fost "pentru" retragerea sprijinului politic în cazul lui Bolojan, iar 2,3% au votat "împotrivă''. AGERPRES