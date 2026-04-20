Cum se descurcă un român cu salariul minim? Manole cere socoteală miniștrilor!

Printre temele amintite se numără pachetul social de sprijin, proiectul privind acordarea locurilor de muncă pentru tineri, dar și inițiativa implementării creșterea salariului minim pe economie, precum și alte proiecte inițiate în Ministerul Muncii de social - democrați.

Vorbind despre locurile de muncă, ministrul a întrebat retoric „Ce te faci când ai un loc de muncă și salariu minim pe economie?”

Potrivit ministrului social - democrat, „17% dintre muncitori lucrează 8 ore pe zi”, dar, cu toate acestea, „sunt în risc de sărăcie”. Acesta a precizat, în cadrul discursului său că „este unul dintre cele mai dure procente din Uniunea Europeană” și spune că „un mecanism de a interveni aici este să crești salariu minim pe economie”.

„Sunt un om care vine dintr-o familie care a lucrat pe salariu minim pe economie și să nu-ți crească salariu oricât ai lucra, decât atunci când intervine Guvernul, e o reală frustrare”, afirmă Manole.

Acesta a susținut, în discursul său, că Guvernul a intervenit doar când Ministerul Transporturilor a fost la PSD.

„N-ați auzit pe nimeni de pe partea dreaptă a Eșichier-ului politic spunând că un om care muncește 8 ore pe zi trebuie să aibă bani să mănânce, să trăiască, să plătească chirii, să trimită copiii la școală”, spune Manole, acuzând că „s-au adus argumente macro-economice și argumente de business, de ce nu trebuie să crească salariu minim pe economie”.

„Am avut alături de noi sindicatele, nu ne-am putut să creștem salariul minim pe economie pentru pentru 900.000 de români, abia de la jumătatea anului, pentru că cineva s-au opus implementării legii în vigoare și directivelor europene”, declară Manole.

Acesta a vorbit și despre pachetul social de sprijin pentru comunitățile vulnerabile. „Am jucat mai mult în defensivă în ministerul ăsta. (...) Am reușit să facem niște lucruri, poate nu suficiente, dar am luptat din greu pentru fiecare lucru pe care am reușit să-l facem”, spune Manole, reiterând că pachetul de sprijin cuprinde 3 milioane de beneficiari, pensionari cu pensii sub 3.000 lei, copii cu dizabilități sau familii cu mulți copii din familii cu venituri scăzute.

„Se spune despre oamenii cu venituri mici din această țară, din partea dreaptă a eșichierului politic că sunt leneși și de aia n-au bani, că nu muncesc, că sunt asistați care întind mâna după pomană. Greșit! Când ești o mamă singură care crește doi sau trei copii, muncești mai mult decât multa altă lume din această țară și nu reușești niciodată să ai suficient. De aceea statul trebuie să intervină și am făcut asta prin acest pachet de solidaritate care a fost mai mult decât în anii trecuți, doar pentru pensionarii cu venituri mici, a fost și pentru familiile cu copii și pentru copiii cu dizabilități”, a declară Manole.

Acesta a mai vorbit, încă odată, despre proiectul privind locurile de muncă pentru tineri. „Este un proiect despre prezent, da, dar este mai ales un proiect despre viitor, pentru că primul loc de muncă pentru 21.000 de tineri înseamnă o investiție în viitorul țării noastre”, declară Manole.

„Începe luna viitoare. S-au pierdut luni de zile în care acești tineri puteau să înceapă o carieră și o viață nouă. Nu o să vă dau toate detaliile despre aceste beneficii. Sumele sunt puțin importante, deși e vorba de mulți bani europeni”, a declară Manole.

Manole a vorbit și despre proiectul european privind acordarea fondurilor europene în valoare de de 800 de milioane de euro, in asistență socială. Ministrul social - democrat s-a declarat mândru de acest proiect, precizând că proiectul ajută copiii cu risc de abandon școlar, mamele singure și bătrânii singuri.

„Statul social este permanent sub asediu de 10 luni. Statul social și toate drepturile câștigate în sute de ani de muncitorii de peste tot în lume. E pus sub semnul întrebării. Pensiile și drepturile celor care au muncit și au cotizat, sprijinul pentru persoanele cu dizabilități, nimic nu mai pare de bun simț normal și corect, din păcate, pentru conducerea acestui guvern”, conchide Manole.

Reamintim că această consultare internă în rândul social - democraților a fost organizată pentru votarea deciziei de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)