Atac cibernetic rus la Forțele Aeriene: MApN dă asigurări că datele clasificate sunt în siguranță

Incidentul de securitate cibernetică a fost depistat încă din martie 2025, anunță ministerul care a precizat că atacul a dus la compromiterea a de adrese de e-mail, în timp ce pentru alte 30 de conturi tentativa hackerilor a eșuat.

„În legătură cu incidentul de securitate semnalat, precizăm că acesta a fost depistat în luna martie a anului 2025 și a presupus compromiterea a câtorva zeci de adrese de email, pentru alte 30 de adrese de email exploatarea nu a avut succes. Incidentul a fost depistat, analizat de structurile competente și izolat în termen de 24h”, transmite MApN.

Autoritățile au mai anunțat că hackerii nu au compromis informații clasificate, întrucât adresele vizate erau utilizate pentru activități administrative și comunicare publică.

„Datele vizate au fost unele neclasificate, utilizate în mod curent pentru activități administrative și pentru vehicularea unor informații publice, astfel că nu a existat posibilitatea accesării sau exfiltrării de date clasificate”, se arată în informarea emisă de minister.

Ca urmare a incidentului, MApN a implementat o schimbare în sistemul de apărare digitală. „Pentru a limita apariția unor situații similare în viitor, partea de securitate cibernetica a fost preluată integral la nivel central începând cu luna martie 2026, iar instituția noastră monitorizează constant infrastructurile proprii și aplică măsuri pentru eliminarea unor eventuale vulnerabilități”, se arată în încheierea comunicatului.

În urma operațiunii, hackerii ruși au accesat cel puțin 67 de conturi de email ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele asociate bazelor NATO și unui ofițer superior, relatează Reuters.

(sursa: Mediafax)