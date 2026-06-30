Românii schimbă meniul: Creștere spectaculoasă a consumului de carne de oaie

Astfel, numărul de ovine şi caprine sacrificate în unităţile industriale (abatoare) s-a ridicat anul trecut la 1,098 milioane de capete, în urcare faţă de anul precedent cu 130,9%, în timp ce producţia de carne de ovine şi caprine a crescut cu 103,1%, la 16.893 tone (vs. 8.318 tone în 2024).



Pe locul doi la producţia de carne se află bovinele, aceasta urcând în 2025 faţă de 2024 cu 22,9%, la 43.400 tone. Conform INS, în 2025, numărul de bovine sacrificate în unităţile industriale (abatoare) a crescut faţă de anul precedent cu 17,1%, ajungând la 176.535 de capete, comparativ cu 150.806 de capete în 2024.



Producţia de carne de porc în România a fost de asemenea mai mare anul trecut faţă de 2024. În 2025, numărul porcilor sacrificaţi a fost de 3,411 milioane de capete, un plus de 4,6%, în timp ce greutatea în carcasă a crescut cu 6,8%, la 307.838 tone. În comparaţie, producţia de carne de porc în 2024 a fost de 288.171 tone.



Şi în cazul păsărilor s-au consemnat creşteri. Astfel, numărul de păsări sacrificate în abatoare a crescut anul trecut cu 6,9% faţă de 2024, la 349,547 milioane de capete, în timp ce producţia de carne de pasăre a fost în urcare cu 5,7%, ajungând la 586.805 tone.



Din totalul păsărilor sacrificate, 347,448 milioane au fost pui, iar 412.000 găini.



În producţia totală de carne, păsările aveau anul trecut o pondere de 61,45% (în scădere raportat la 2024, când aceasta era de 62,59%), urmate de porcine, cu 32,24% (32,49% în 2024), bovine, cu 4,54% (vs 3,98%), şi ovine şi caprine, cu 1,77%, aproape dublu comparativ cu anul precedent (0,94%).



Potrivit datelor INS, sacrificările de bovine au fost preponderente în regiunile Nord-Est (50,2%), Nord-Vest (13,4%), Sud-Muntenia (11,7%) şi Centru (9,3%).



Sacrificările de porcine au deţinut cele mai mari ponderi în regiunile Vest (40,4%), Sud-Muntenia (23,1%), Nord-Vest (12,3%) şi Nord-Est (11,0%), iar cele mai importante ponderi ale sacrificărilor de ovine şi caprine au fost înregistrate în regiunile: Vest (31,0%), Sud-Muntenia (28,1%), Nord-Vest (15,0%), Sud-Est (10,3%) şi Nord-Est (8,2%).



În ceea ce priveşte sacrificările de păsări, în 2025 acestea au fost preponderente în regiunile Sud-Vest Oltenia (26,2%), Nord-Est (23,9%), Sud-Est (19,5%) şi Centru (17,1%).

AGERPRES