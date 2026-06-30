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Românii schimbă meniul: Creștere spectaculoasă a consumului de carne de oaie

de Redacția Jurnalul    |    30 Iun 2026   •   19:15
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Românii schimbă meniul: Creștere spectaculoasă a consumului de carne de oaie
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Producţia de carne a României şi numărul sacrificărilor de animale şi păsări din unităţile industriale au înregistrat o tendinţă ascendentă anul trecut, raportat la 2024, cele mai mari creşteri fiind la ovine şi caprine, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), remise marţi AGERPRES.

Astfel, numărul de ovine şi caprine sacrificate în unităţile industriale (abatoare) s-a ridicat anul trecut la 1,098 milioane de capete, în urcare faţă de anul precedent cu 130,9%, în timp ce producţia de carne de ovine şi caprine a crescut cu 103,1%, la 16.893 tone (vs. 8.318 tone în 2024).

Pe locul doi la producţia de carne se află bovinele, aceasta urcând în 2025 faţă de 2024 cu 22,9%, la 43.400 tone. Conform INS, în 2025, numărul de bovine sacrificate în unităţile industriale (abatoare) a crescut faţă de anul precedent cu 17,1%, ajungând la 176.535 de capete, comparativ cu 150.806 de capete în 2024.

Producţia de carne de porc în România a fost de asemenea mai mare anul trecut faţă de 2024. În 2025, numărul porcilor sacrificaţi a fost de 3,411 milioane de capete, un plus de 4,6%, în timp ce greutatea în carcasă a crescut cu 6,8%, la 307.838 tone. În comparaţie, producţia de carne de porc în 2024 a fost de 288.171 tone.

Şi în cazul păsărilor s-au consemnat creşteri. Astfel, numărul de păsări sacrificate în abatoare a crescut anul trecut cu 6,9% faţă de 2024, la 349,547 milioane de capete, în timp ce producţia de carne de pasăre a fost în urcare cu 5,7%, ajungând la 586.805 tone.

Din totalul păsărilor sacrificate, 347,448 milioane au fost pui, iar 412.000 găini.

În producţia totală de carne, păsările aveau anul trecut o pondere de 61,45% (în scădere raportat la 2024, când aceasta era de 62,59%), urmate de porcine, cu 32,24% (32,49% în 2024), bovine, cu 4,54% (vs 3,98%), şi ovine şi caprine, cu 1,77%, aproape dublu comparativ cu anul precedent (0,94%).

Potrivit datelor INS, sacrificările de bovine au fost preponderente în regiunile Nord-Est (50,2%), Nord-Vest (13,4%), Sud-Muntenia (11,7%) şi Centru (9,3%).

Sacrificările de porcine au deţinut cele mai mari ponderi în regiunile Vest (40,4%), Sud-Muntenia (23,1%), Nord-Vest (12,3%) şi Nord-Est (11,0%), iar cele mai importante ponderi ale sacrificărilor de ovine şi caprine au fost înregistrate în regiunile: Vest (31,0%), Sud-Muntenia (28,1%), Nord-Vest (15,0%), Sud-Est (10,3%) şi Nord-Est (8,2%).

În ceea ce priveşte sacrificările de păsări, în 2025 acestea au fost preponderente în regiunile Sud-Vest Oltenia (26,2%), Nord-Est (23,9%), Sud-Est (19,5%) şi Centru (17,1%).

AGERPRES

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Subiecte în articol: meniu crestere consum carne oaie
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