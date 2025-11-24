Mesaj RO-Alert emis în nordul județului Tulcea după detectarea unei posibile drone

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Noi 2025   •   08:44
În noapte de duminică spre luni, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, după ce sistemele de monitorizare au semnalat o potențială țintă aeriană de mici dimensiuni în apropierea frontierei.

„În cursul nopții trecute, la ora 02:20, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, în urma unei informări transmise de SMFA, care semnalase prezența unei posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în proximitatea graniței dintre România și Ucraina”, informează ISU Tulcea.

Mesajul a avut rolul de a avertiza locuitorii cu privire la un potențial risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian.

Autoritățile au anunțat că în urma emiterii avertismentului nu a fost înregistrate apeluri la 112 și nici nu s-au petrecut incidente pe teritoriul României.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: mesaj RO-ALERT judetul tulcea detectare drona
