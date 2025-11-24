Mesaj RO-Alert emis în nordul județului Tulcea după detectarea unei posibile drone

„În cursul nopții trecute, la ora 02:20, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, în urma unei informări transmise de SMFA, care semnalase prezența unei posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în proximitatea graniței dintre România și Ucraina”, informează ISU Tulcea.

Mesajul a avut rolul de a avertiza locuitorii cu privire la un potențial risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian.

Autoritățile au anunțat că în urma emiterii avertismentului nu a fost înregistrate apeluri la 112 și nici nu s-au petrecut incidente pe teritoriul României.

(sursa: Mediafax)