De unde vin banii pentru metroul din Cluj? Răspunsul ministrului de Finanțe

Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, într-o conferință de presă, dacă există bani pentru finanțarea de la bugetul național a metroului din Cluj, în contextul în care a fost exclus din PNRR.

„Cred că toate proiectele care sunt în situație (fără finanțare din PNRR - n.r.)... În primul rând aș spune că e o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR. Este fără precedent, nu s-a mai întâmplat niciodată, în relația cu Uniunea Europeană sau cu un program de finanțare, să pierdem atât de mulți bani care erau disponibili la un dobânzi foarte bune în comparație cu dobânzile pe care le plătim din piață. Și toate aceste proiecte începute, care nu mai sunt prinse din diverse motive în PNRR, pentru aceste proiecte trebuie să facem un grup de lucru care să studieze posibilități de finanțare a lor din varii surse... din toate sursele pe care le avem și să vedem care sunt sursele optime per proiect. Tipologia proiectului, calendarul de lucrări, modalitățile de plată, vârfurile de plată, toate aceste lucruri trebuie studiate tocmai pentru a crea un mix de finanțare care să fie optim”, spune Nazare.

Acesta a mai spus că situația de azi este o situație extrem de complicată în care România ar trebui să se axeze pe finalizarea proiectelor pe care le are în PNRR în prezent.

„Pentru că nu trebuie să uităm, mai avem 12 luni în care mai putem de acum încolo să finalizăm PNRR-ul. Nu mai avem luxul de acum 4 ani, de acum 5 ani, în care am vorbit foarte mult. Acum suntem în zona de implementare și trebuie să fie punct ochit, punct lovit. Proiectele rămase trebuie să meargă înainte”, a mai spus Nazare.

