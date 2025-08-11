Tunul microbuzelor electrice din PNRR: Prețuri umflate de trei ori, contracte capturate și legături politice explozive

România, campioană la prețuri umflate: jumătate din microbuze, la cost dublu

Uniunea Europeană estima, prin Ghidul Solicitantului PNRR, o investiție de 250 de milioane de euro pentru 3.200 de microbuze electrice, la un cost mediu de 78.000 de euro per unitate. În realitate, România a achiziționat doar 1.300 de vehicule, plătind în medie 200.000 de euro bucata – aproape dublu față de estimarea inițială, conform Reporter de Iași.

Cum se face un microbuz de 90.000 de euro și se vinde cu 262.000

Prețul unui Ford E-Transit electric – modelul preferat de majoritatea consiliilor județene – pornește de la aproximativ 64.500 de euro fără TVA. Carosarea completă, cu 16+1 locuri, aer condiționat și lift pentru persoane cu dizabilități, costă între 15.000 și 20.000 de euro, potrivit ofertelor oficiale ale carosierilor din România.

Prețul final corect ar trebui să fie în jur de 90.000–100.000 de euro. Totuși, în județul Olt, un microbuz identic a fost cumpărat cu 262.000 de euro, fără TVA.

Aveuro Internațional – lider absolut și „beneficiar” al licitațiilor restrictive

Firma Aveuro Internațional din Prahova, controlată de Vlad Papuc – fiul unei lider PNL local, apropiată de baronul Iulian Dumitrescu – a câștigat licitații în peste 60% din județe. Numai la Iași, compania a livrat 26 de microbuze la peste 200.000 de euro bucata, fără TVA. În total, Aveuro are peste 35 de contracte publice, în valoare cumulată de 135 de milioane de euro.

Licitații „croite” pentru un singur câștigător

Ancheta arată că multe caiete de sarcini impuneau o lungime maximă de 6,8 metri, limitând concurența și lăsând câmp liber unui singur ofertant. În 90% dintre cazuri, licitațiile au avut o singură ofertă admisă, restul fiind respinse ca neconforme.

„Studiile de piață” care justificau prețurile erau, de fapt, simple capturi de pe site-uri de dealeri, fără adaptare la cerințele de carosare.

Diferențe de zeci de mii de euro pentru același model

La Iași, un microbuz a costat 202.800 de euro, fără TVA, în timp ce Brașovul a plătit aproximativ 150.000 de euro pentru același model, cu aceleași dotări. Diferența pe fiecare vehicul ar fi permis achiziția a nouă microbuze suplimentare, la același buget.

Reacțiile celor implicați

Vlad Papuc nu a negat adaosul uriaș: „Doamne ajută! Nu comentez prețul,” a declarat pentru Reporter de Iași, recunoscând implicit profituri de peste 100.000 de euro pe unitate.

Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a susținut că „prețul a rezultat dintr-o licitație publică” și că orice comparație trebuie făcută „cu onestitate și corectitudine”.

Impactul: pierderi de 135 de milioane de euro

Din cauza acestor practici, România a cumpărat doar jumătate din numărul de microbuze planificat prin PNRR. Diferența de peste 135 de milioane de euro ar fi putut finanța alte proiecte educaționale și de infrastructură, asigurând transport electric pentru mii de elevi din zonele rurale.