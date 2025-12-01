Un cunoscut jurnalist a murit pe 1 Decembrie: „A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine”

Anunțul trist a fost publicat luni.

„Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice. Rămâne Mihai de mână cu fetele lui, Mihai cu iubita în brațe, Mihai în redacție, pe teren sau în regie; Mihai la o bere cu prietenii, cântând pe străzi; Mihai care te încuraja că vei trece peste ce e greu. Un soț și tată adorat, jurnalist remarcabil și om care a știut să atingă viețile celor din jur cu bunătate, curaj și adevăr. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, rămânând un reper de integritate, pasiune și lumină”, au scris apropiații, pe pagina de FB.

Trupul neînsuflețit va fi depus marți în intervalul orar 14.00-22.00 la capela Bisericii Mogoșoaia 2, unde toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit îi pot fi aproape pentru ultima dată.

Slujba de înmormântare va avea loc pe 3 decembrie, la ora 11:30, la Biserica Mogoșoaia 2.

Mihai Stegerean a lucrat în presă începând din anul 1995. El a trecut pe la Pro TV, Antena 1, Kanal D, Digi și B1 TV.

(sursa: Mediafax)