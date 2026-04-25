Populația de miliardari crește cu 25%, în timp ce restul lumii strânge cureaua”

Conform unei analize a firmei imobiliare Knight Frank, în prezent, pe plan global sunt 3.110 miliardari, iar numărul lor ar urma să crească cu aproximativ 25% în următorii cinci ani, ajungând la 3.915 până în 2031.



Tendinţa de creşterea nu este limitată doar la cei ultra-bogaţi. Numărul persoanelor cu o avere netă de cel puţin 30 milioane de dolari a crescut de la 162.191 în 2021 la peste 713.000 în prezent, un avans de peste 300%, arată datele firmei imobiliare.



Liam Bailey, director de cercetare la Knight Frank, a atribuit această expansiune semnificativă evoluţiilor din domeniul tehnologic, în special AI (inteligenţa artificială), care a permis acumularea rapidă a averilor şi la scară mai mare.



"Capacitatea de a extinde o afacere nu a fost niciodată mai ridicată, ceea ce a stimulat abilitatea de a face avere rapid, supraalimentată de tehnologie şi AI", a explicat Bailey.



Raportul arată, de asemenea, diferenţe regionale semnificative în privinţa creşterii numărului de miliardari. Arabia Saudită ar urma să înregistreze cea mai rapidă creştere, numărul miliardarilor urmând să urce de la 23 în 2026 la 65 în 2031.



Un avans similar este previzionat în Polonia, de la 13 la 29, în timp ce în Suedia avansul ar urma să fie de 81%, de la 32 la 58.



În acelaşi timp, adâncirea decalajului între cei mai bogaţi şi cei mai săraci continuă să atragă atenţia. Conform raportului privind nivelul inegalităţii mondiale, mai puţin de 60.000 de persoane, reprezentând doar 0,001% din populaţia globală, controlează de trei ori mai multă bogăţie decât întreaga jumătate mai săracă a omenirii.



Această concentrare a averii a intensificat solicitările pentru o impozitare mai ridicată a celor cu avuţii extrem de ridicate, pe fondul temerilor că bogăţia extremă se transformă în influenţă politică.



Organizaţia de caritate Oxfam anunţa că anul trecut a fost creat un număr record de miliardari, astfel încât pe plan global totalul a depăşit pentru prima dată 3.000. Se estimează că averea colectivă a miliardarilor este de aproximativ 18.300 miliarde de dolari.



Topul global este dominat de Elon Musk (şeful producătorului auto Tesla), cu o avere netă de 785,5 miliarde de dolari, co-fondatorul Google, Larry Page, cu 272,5 miliarde de dolari, şi fondatorul Amazon, Jeff Bezos, cu 259 miliarde de dolari, arată datele Forbes, revistă cunoscută pentru clasamentul anual al celor mai bogaţi oameni din lume.

