Ministrul Apărării despre discuțiile din CSAT despre drone: Este doar o clarificare operațională

CSAT se va reuni pentru a stabili măsuri privind protecția spațiului aerian și amenințările dronelor.

„E doar o clarificare operațională” despre lanțul de comandă, a explicat Ionuț Moșteanu la Antena 3 CNN. El a mai dezvăluit că trebuie să fie luat încă un aviz pentru modificarea legii Apărării.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru joi, 25 septembrie, la Palatul Cotroceni.

Ionuț Moșteanu: România nu va fi atacată de Rusia, suntem protejați de NATO

România este în siguranță sub umbrela NATO, iar zvonurile privind un posibil atac rusesc nu au fundament, a declarat Ionuț Moșteanu la Antena 3 CNN. Acesta susține că Rusia nu are capacitatea militară să deschidă un nou front împotriva Alianței.

Ionuț Moșteanu a afirmat că România beneficiază de protecția celei mai puternice alianțe militare din lume și că atât NATO, cât și serviciile de informații românești dispun de o capacitate excepțională de monitorizare.

„Nu avem de ce să ne facem griji. Rusia nu poate să atace NATO. Gândiți-vă că abia reușesc să țină linia frontului cu Ucraina. NATO e cea mai mare putere militară. Dacă mai deschid un front, ce mai aduc pe frontul ăla? De unde îl iau?”, a declarat Moșteanu.

Acesta a subliniat că zvonurile privind un eventual atac trebuie privite cu scepticism, deoarece realitatea militară arată că Rusia este deja suprasolicitată pe frontul ucrainean, în timp ce NATO dispune de avioane, tehnică și trupe numeroase pe flancul estic.