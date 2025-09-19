x close
Ministrul Apărării, despre dronele ruse: „Vom vedea astfel de provocări în continuare!”

de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   13:30
Sursa foto: Ionut Mosteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este convins că provocări precum cele în care au fost implicate drone rusești în România și Polonia vor avea loc în continuare, pentru că suntem graniță de război: „Important este să arătăm că suntem pregătiți să ne apărăm”, spune Moșteanu.

Întrebat despre recentele eevenimente în care drone rusești au violat spațiul aerian românesc sau fragmente de drone rusești au ajuns în România, Moșteanu a spus că „vom vedea astfel de provocări în continuare”.

„Eu sunt sigur că, așa cum am văzut provocările din Polonia și din România, vor mai fi. Important este să luăm deciziile cu înțelepciune și să arătăm că suntem pregătiți să ne apărăm. Am făcut asta, vom face în continuare împreună cu aliații noștri”, spune Moșteanu.

Întrebat de jurnaliști despre bucățile de dronă găsite joi pe plaja din Vadu, Ionuț Moșteanu a spus că „bucățile de dronă, în sine, nu reprezintă neapărat un pericol”: „Dacă sunt doar bucăți de plastic, dacă e o dronă explocdată (...)... trebuie verificată și în cazul acesta. Și ieri (joi - n.r.) s-au dus toate structurile statului care au atribuții, pentru că nu știm ce mai e acolo. Vedem, din când în când, apar resturi de drone, fie că e vorba de drone navale sau de drone aeriene, apar pe teritoriul României, în zona Dobrogea sau la malul Mării Negre. Avem peste 20 de incidente în care bucăți de dronă au căzut pe teritoriul României după ce au fost distruse de antiaeriana ucraineană și au fost documentate și anunțate. (...) Asta este realitatea. (...). Se mai întâmplă lucruri de-astea. Suntem vecini cu războiul, că ne place, că nu ne place”, a mai spus ministrul Apărării.

(sursa: Mediafax)

