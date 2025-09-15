Ministrul Apărării: România are șansa să devină un hub regional pentru producția de drone

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat luni că a avut o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului Apărării ucrainean, pentru a discuta pașii următori în urma vizitei recente la Kiev.

Oficialii au convenit asupra dezvoltării unor proiecte comune de producție de drone în România, un parteneriat care ar putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă, consolidând totodată industria de apărare.

„Capacitatea dronelor ucrainene a fost deja demonstrată pe câmpul de luptă. Ele au schimbat dinamica războiului și au arătat cum inovația și curajul ucrainenilor pot ține piept agresiunii rusești”, a spus Moșteanu.

Ministrul a subliniat că România are șansa de a deveni un hub regional pentru producția de drone și echipamente moderne și că, în acest sens, va colabora cu ministrul Economiei, Radu Miruță, pentru atragerea de noi contracte.

(sursa: Mediafax)