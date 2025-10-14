Ministrul Dezvoltării, mesaj clar pentru autoritățile locale: PNRR are prioritate, ca să nu pierdem banii

„Cel mai important mesaj al nostru este acela că PNRR va avea prioritate. Pentru simplu motiv că acela are un termen final, august anului viitor. Celelalte tipuri de investiții, nu că nu sunt importante, dar ele sunt pe buget de stat”, a afirmat Cseke, marți, la TVR Info.

Acesta a explicat că, deși și celelalte investiții finanțate din bugetul de stat, precum Programul Național „Anghel Saligny” sau proiectele Companiei Naționale de Investiții, rămân importante, fondurile europene prin PNRR sunt limitate de termene impuse de Comisia Europeană.

„Acolo trebuie să ne axăm și mesajul către beneficiari autorități locale este acela. Acolo să prioritizăm, acolo să avem forță de muncă, pentru că termenul trece și apoi banii s-ar putea pierde”, a conchis ministrul.

(sursa: Mediafax)