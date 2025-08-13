Ministrul Economiei vrea o salină nouă la Praid: Preocuparea mea este să pun la loc ceva repede

„Am avut o salină la Praid, pe care nu o mai avem astăzi. Și despre care nu înseamnă că dacă nu mai e pe burtierele televizoarelor, pe mine nu mă interesează, toată comunitatea acolo trăia pentru și în jurul acestei saline de la Praid, dincolo de sare, turism, în toată activitatea de jur împrejur. Mă ocup de subiectul ăsta, s-a pornit o licitație pentru ca niște specialiști să ne spună de unde se poate începe o exploatare nouă”, a declarat Miruță, la Digi24.

El a subliniat că „cine e de vină va plăti și vă garantez că se va plăti cu vârt și îndesat”.

Întrebat „cine a vrut să nu avem salină”, ministrul a răspuns: „Cei care au avut responsabilitatea de a se ocupa de această salină și nu s-au ocupat”.

„România astăzi nu mai are o salină de valoare estimabilă. Preocuparea mea este să pun la loc ceva repede, nu doar să arăt cu degetul vinovații. Ei vor plăti scump”, a transmis el.

(sursa: Mediafax)