Ministrul Sănătății, despre copiii morți la Iași: "Solicit schimbarea din funcție a managerului spitalului. Voi demite conducerea DSP Iași"

„Solicit schimbarea din funcție a managerului unității sanitare și voi demite, fără nicio explicație și fără nicio discuție, conducerea Direcției de Sănătate Publică din județul Iași”, a declarat Rogobete.

El a precizat că în urma controlului au fost descoperite „neconcordanțe majore în aplicarea protocoalelor pentru limitarea infecțiilor asociate activității medicale”.

„În perioada 15–24 septembrie nu există niciun document și niciun proces verbal care să confirme cum și dacă au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecțiilor nosocomiale”, a spus ministrul

Potrivit ministrului, problemele nu au legătură cu infrastructura sau resursele spitalului.

„Am vizitat secția de terapie intensivă și am văzut echipamente de ultimă generație, performante. Nu discutăm despre lipsa stocurilor de antibiotice, dezinfectanți sau echipamente de protecție. Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor și de o lipsă de reacție, atât din partea DSP, cât și a spitalului”.

„În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu același germene patogen, s-a reacționat mult prea târziu, la o distanță de aproape o săptămână. Din documentele analizate până acum, prima informare a fost transmisă pe 15 septembrie, dar DSP a reacționat abia pe 22 septembrie”, a mai spus Rogobete, subliniind că reacția autorităților a venit prea târziu:

Ministrul a menționat și situația actuală a pacienților: „Un copil de trei luni transferat la București nu mai este infectat, culturile sunt negative. Ceilalți doi pacienți internați în unitatea sanitară sunt de asemenea negativi la germenul patogen”.

„Dacă se identifică neglijență în serviciu, rapoartele vor fi transmise Parchetului General”, a conchis Rogobete.