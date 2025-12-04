Ministrul Sănătății anunță extinderea rețelei naționale de tratament pentru AVC

„Este un pas important în direcția corectă: acces rapid la intervențiile care pot salva vieți, exact atunci când fiecare secundă contează”, a transmis ministrul.

Rogobete a precizat că, de la preluarea mandatului, a realocat bugetele și a suplimentat programele de Acțiuni Prioritare pentru a răspunde cât mai rapid cazurilor critice. Finanțarea a fost regândită astfel încât rețeaua de spitale capabile să trateze pacienți cu AVC să nu se limiteze doar la fibrinoliză intravenoasă, ci și prin trombectomie și „alte metode moderne, acolo unde fiecare minut poate schimba definitiv evoluția unui pacient”.

Odată cu includerea unității medicale din Rădăuți, numărul spitalelor pregătite pentru fibrinoliză ajunge la 50, formând „o infrastructură medicală funcțională, construită pentru intervenție rapidă în situații critice”, după cum a subliniat ministrul.

Finanțarea programului AP-AVC a crescut constant în ultimii ani:

29 milioane lei în 2023

45 milioane lei în 2024

66 milioane lei în 2025

Rogobete a explicat că bugetul din acest an este cu 47% mai mare față de 2024, iar în ultimele patru luni a fost suplimentat cu încă 25% pentru a crește capacitatea spitalelor de intervenție imediată.

„Sunt măsuri care aduc predictibilitate într-un moment care, altfel, poate schimba o viață în câteva secunde”, a declarat ministrul, subliniind că întărirea rețelei AP-AVC face parte dintr-o viziune mai amplă.

Planul ministrului constă într-un „sistem de sănătate în care urgențele neurovasculare sunt tratate profesionist, predictibil și aproape de casă. Pacienții au dreptul la intervenții rapide, indiferent de județul în care se află”.

„Continuǎm acest drum cu responsabilitatea de a transforma fiecare spital pregătit într-o garanție în plus pentru viața cuiva. Pentru că în AVC nu putem cere timp. Îl putem doar câștiga”, conchide Rogobete.

