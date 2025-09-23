Ministrul Apărării: „Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”

Oficialul Guvernului a explicat că țara noastră primește constant informații de la partenerii NATO despre zborurile din apropiere.

„Avem ceea ce se cheamă early warnings, le vedem venind spre noi din timp”, a spus Moșteanu la Antena 3 CNN, precizând că au existat cazuri când avioane rusești au intrat pentru scurt timp în regiunea FIR deasupra Mării Negre, însă fără a reprezenta amenințări directe.

Ministrul a explicat că avioanele de luptă românești sunt pregătite 24 de ore din 24, înarmate și cu echipaje gata de decolare.

În caz de intruziune, acestea se ridică în aer, stabilesc contact radio cu aeronava suspectă și o somează să se întoarcă.

„Dacă nu se întorc, există pașii militari și, ca ultimă instanță, doborârea lor”, a precizat Moșteanu.

El a insistat apoi că utilizarea forței este ultima opțiune.

„Dacă intră un avion militar rus și nu răspunde acelor pași, va fi doborât, dar până acum nu a fost cazul”, a spus ministrul, adăugând că aceleași proceduri se aplică și în alte state NATO, precum Estonia.

Potrivit lui Moșteanu, ministrul Apărării este cel care dă aprobarea de principiu pentru modul de intervenție, iar în cazul dronelor responsabilitatea revine comandantului operațiunii.

