Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, în lacrimi: Nu m-a pregătit nimeni pentru cele 2 nașteri premature

Cei doi formează un cuplu de aproape 20 de ani, iar experiențele prin care au trecut ca părinți au lăsat urme puternice, dar și multă recunoștință.

Invitată la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității, organizat la Spitalul Universitar de Urgență București, Mirabela a relatat cu sinceritate despre fricile, incertitudinea și puterea pe care a trebuit să o găsească în momentele cele mai dificile, scrie dcnews.ro.

„Nu m-a pregătit nimeni pentru o naștere prematură”

„Nu m-a pregătit nimeni pentru o naștere mai devreme, prematură. Nu m-a pregătit nimeni să lupt cu frica din fiecare zi că mâine nu o să-mi mai pot ține copilul în brațe, pentru că nicio mamă care naște prematur nu este pregătită”, a spus Mirabela, vizibil emoționată.

Cu voce caldă, a explicat cât de mult contează sprijinul echipei medicale și solidaritatea dintre mamele aflate în aceeași situație:

„Acum, privind în urmă, sunt recunoscătoare pentru cele două nașteri premature, pentru toți oamenii pe care i-am întâlnit în această călătorie. Dumnezeu a lucrat prin medicii care ne-au vegheat copiii zi și noapte, prin asistentele atente la fiecare detaliu, prin kinetoterapeuții care au pus suflet în fiecare exercițiu. Și nu în ultimul rând, prin mamele de copii prematuri care mi-au fost un sprijin uriaș. Poveștile lor mi-au dat curaj.”

Mesajul ei a atins profund publicul:

„Când suntem uniți, putem transforma frica în putere și lacrimile în zâmbete. Viața e cel mai mare dar și trebuie prețuită zi de zi.”

Ziua Mondială a Prematurității – un semn al speranței în mov

Marcată în fiecare an pe 17 noiembrie, Ziua Mondială a Prematurității aduce în lumină lupta celor mai mici și mai fragili dintre noi: copiii născuți înainte de termen. Este o zi în care comunitățile medicale, părinții și societatea se unesc pentru a vorbi despre importanța îngrijirii neonatale specializate și despre nevoia de prevenție.

În întreaga lume, clădirile sunt iluminate în mov — culoarea speranței pentru prematuri și familiile lor, un simbol al solidarității și al recunoștinței pentru toți cei implicați în salvarea acestor vieți.

