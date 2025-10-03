Miracol la Cluj: Muzician operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”. Awake surgery în România

Membru al Filarmonicii din oraș și al corului „Anastasios”, muzicianul a interpretat o arie din Nunta lui Figaro chiar pe masa de operație, în timp ce medicii îi îndepărtau o tumoră din zona cerebrală responsabilă de mișcare și vorbire.

O prietenie care a salvat vieți

Operația a fost realizată de dr. Iustinian Simion, neurochirurg, dar și dirijorul corului bizantin din care Ștefan face parte. Legătura dintre medic și pacient a transformat momentul într-un episod de neuitat, unde profesionalismul s-a împletit cu emoția prieteniei.

„Am rezecat tumora cu el treaz, punându-l să cânte și să își miște mâna și piciorul. Astfel am avut permanent semnalul că nu lezăm zone vitale”, a explicat dr. Simion.

Pentru Ștefan, momentele au fost intense: „Am fost conștient, știam ce se întâmplă și am răspuns la toate întrebările. Cântatul m-a ajutat să trec peste frică”, scrie Observatornews.ro

Riscuri uriașe, final fericit

Procedura, cunoscută drept awake surgery, este extrem de delicată și presupune menținerea pacientului treaz pentru a monitoriza funcțiile esențiale. Riscurile erau uriașe: paralizie, pierderea vorbirii sau afectarea mobilității. Dar intervenția a fost un succes.

„Nici nu pot descrie emoția când l-am întrebat intraoperator dacă e bine, iar el mi-a răspuns calm: «Da, totul e bine aici. Acolo la tine cum e?»”, a mărturisit medicul.

Muzica – terapie și ghid

Atmosfera din sala de operație a fost una rar întâlnită. În timp ce ecranul operator arăta detaliile intervenției, vocea pacientului era ghidul echipei medicale. Ștefan a ales să cânte muzică psaltică, transmițând credință și liniște interioară chiar în mijlocul unei lupte pentru viață.

O premieră emoționantă în România

Astfel de intervenții sunt rare în lume și extrem de puține în România. În trecut, cazuri similare au devenit virale: un italian a cântat la saxofon în timp ce era operat, iar în Marea Britanie o tânără violonistă a susținut un „concert” pe masa de operație.

Acum, România scrie și ea o pagină de istorie medicală și umană. „Nu a fost doar o operație, a fost un act de încredere, de prietenie și de speranță. Medicina înseamnă și asta: colaborare, curaj și emoție.

Operația pe creier pe care i-am făcut-o lui Ștefan, cântăreț la Filarmonica din Cluj și membru al Corului Anastasios, pe care îl dirijez, nu a fost o intervenție obișnuită. A fost un caz profund emoționant pentru mine, dar și o uriașă provocare profesională.

Leziunea lui Ștefan era localizată frontal, pe partea stângă, într-o zonă extrem de sensibilă: aria motorie și aria limbajului. Acolo sunt controlați centrii care ne permit să vorbim, să mișcăm mâna și piciorul. Orice eroare putea însemna pierderi neurologice definitive.

Pentru a-i păstra calitatea vieții, am apelat la o tehnică specială: awake surgery.

Adormim pacientul, ajungem la tumoare, iar când începem rezecția, îl trezim.

De ce? Pentru a avea control în timp real asupra funcțiilor esențiale.”, a spus dr. Simion.

Ștefan se află în recuperare, dar medicii sunt optimiști: baritonul clujean va reveni pe scenă, mai puternic ca niciodată, cu o poveste care va inspira generații întregi.

Un bariton care cântă în timp ce îi este salvată viața. O prietenie care trece dincolo de scenă și se transformă în miracol medical. România dovedește că medicina de vârf și umanitatea pot merge mână în mână.

