Mirută: Zidul anti-drone este o utopie. Așa ceva nu există nici în Polonia, nici în țările nordice

„Așteptarea oamenilor este ca orice obiect zburător intră în spațiul aerian al României să se topească odată cu intrarea fix la graniță. E o așteptare corectă", a spus Mirută la Digi 24.

Ministrul a subliniat că ideea unui „zid” complet împotriva dronelor este nerealistă. „N-avem încă un zid. Nu este zid nici în Polonia, nu este zid nici în țările nordice”, a declarat Radu Mirută.

„Acel drone wall în care cineva, ca într-un joc pe calculator, lasă o perdea prin care nu mai trece absolut nimic este utopie. Așa ceva nu există", a explicat ministrul Apărării.

Protecția zonelor populate, prioritate

Mirută a asigurat că autoritățile mișcă dispozitivele de la sol în funcție de strategia atacurilor rusești asupra Dunării. „Protejăm zonele populate, mișcăm dispozitivele de la sol în funcție de cum vedem că se întâmplă și pe partea cealaltă a Dunării”, a spus el.

Ministrul a precizat că până acum strategia a funcționat. „Urmărim foarte atent și până acum ne-a reușit”, a declarat Radu Mirută.

„Asta trebuie să facem, dar pentru asta nu trebuie să așteptăm doar să se întâmple, ci trebuie să mai facem niște acțiuni și facem acțiunile astea zi de zi", a adăugat ministrul.

Radu Mirută a explicat că autoritățile monitorizează constant strategia Federației Ruse de atac asupra porturilor de la Dunăre.

Jurnalistul l-a întrebat pe ministru despre intensitatea atacurilor cu drone rusești la Dunăre. Fragmente de drone trec adesea în spațiul aerian al României.

Mirută a răspuns că există o constanță a atacurilor, cu variații, poate în funcție de condițiile meteo. „Văd o constanță, ce diferă un pic în funcție de condițiile meteo”, a spus el.

Ministrul a explicat că miza acestor atacuri sunt porturile de la Dunăre ale Ucrainei, situate la 100-200 de metri de malul românesc.

Întrebat despre sistemul de apărare împotriva dronelor promis, Mirută a confirmat că sistemul există dar nu este complet operațional. „Informațiile noastre spun că încă nu a fost interconectat cu radarele”, a declarat ministrul.

El a precizat că sistemul poate angaja atacuri, dar are limitări în interconectarea cu alte sisteme care contribuie la îngăstarea dronelor.

(sursa: Mediafax)