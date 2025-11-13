x close
A murit actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic

de Redacția Jurnalul    |    13 Noi 2025   •   10:37
Sursa foto: Facebook Mihai Dinvale

Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic, a murit, a anunţat actriţa Daniela Minoiu, într-o postare pe Facebook.

„Final de spectacol ”Stela” la Teatrul Nottara fără domnul Mihai Dinvale, cu care am construit şi jucat acest spectacol şi care aflu că tocmai s-a stins astăzi. Mulţumesc pentru toate momentele frumoase în care am interacţionat la repetiţii, pentru aerul aristocratic pe care îl degajaţi prin fiecare por. Vă fie somnul lin... Condoleanţe familiei!", a transmis, miercuri seara, Daniela Minoiu.

Mihai Dinvale s-a născut pe 26 decembrie 1950, la Târgu-Mureş. Acesta a jucat atât în filme şi seriale TV, cât şi în spectacole de teatru. Printre filmele şi serialele TV în care a jucat se numără "Legături bolnăvicioase" (2006), "Iubire ca în filme" (2006), "Cu un pas înainte" (2007), "Cealaltă Irina" (2009) şi "Sunt o babă comunistă" (2013).

În ceea ce priveşte rolurile sale din teatru, acesta a jucat, printre altele, în "Profesiunea doamnei Warren", de G.B. Shaw, „Băieţii de aur", de Neil Simon, "Dacă n-ai mai fi", de Florian Zeller, şi "Furtuna", de William Shakespeare.

