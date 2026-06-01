x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Modificare legislativă: Bolnavii cronici și ocologici beneficiază de plata integrală a concediului medical

Modificare legislativă: Bolnavii cronici și ocologici beneficiază de plata integrală a concediului medical

de Redacția Jurnalul    |    01 Iun 2026   •   14:45
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Modificare legislativă: Bolnavii cronici și ocologici beneficiază de plata integrală a concediului medical
ThinkstockPhotos/Anumite categorii de pacienți vor benefcia de concediu medical plătit încă din prima zi.

Pacienții cu afecțiuni cronice și oncologice vor beneficia de concediu medical plătit încă din prima zi, începând cu 1 iunie 2026, după ce o modificare legislativă a eliminat o prevedere care reducea indemnizația acordată acestora.

Anunțul a fost făcut de prim-vicepreședintele PNL, deputatul Nicoleta Pauliuc, care spune că măsura corectează o situație considerată nedreaptă pentru persoanele afectate de boli grave.

„Am eliminat o mare nedreptate. Printr-un amendament la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2025, am redat dreptul bolnavilor cronici și oncologici de a beneficia de concediu medical plătit din prima zi”, a transmis aceasta pe Facebook.

Forma inițială a ordonanței prevedea ca, pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi să fie exclusă de la plata indemnizației. Prin amendamentul adoptat de Parlament, această măsură nu se va mai aplica mai multor categorii de pacienți.

Ce bolnavi vor beneficia de noile prevederi

De noile prevederi vor beneficia persoanele incluse în Programele Naționale de Sănătate, inclusiv pacienții oncologici, bolnavii cu afecțiuni grave, reglementate prin Legea nr. 399/2006, femeile aflate în concediu pentru sarcină patologică, părinții care îngrijesc copii bolnavi, precum și pacienții care primesc concediu medical în perioada spitalizării.

Amendamentul a fost aprobat de Parlament și promulgat de președintele României, și a intrat în vigoare la 1 iunie 2026.

Nicoleta Pauliuc a criticat prevederea anterioară, susținând că pacienții care se confruntă cu boli grave nu ar trebui să suporte pierderi financiare din cauza stării lor de sănătate.

Este inadmisibil ca un om care se luptă pentru viața lui să fie penalizat financiar de propriul stat pentru că boala nu se vindecă într-o singură lună”, a mai precizat deputatul liberal, citat de observatornews.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: oncologici cronici bolnavi concediu medical
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri