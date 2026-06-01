Modificare legislativă: Bolnavii cronici și ocologici beneficiază de plata integrală a concediului medical

Anunțul a fost făcut de prim-vicepreședintele PNL, deputatul Nicoleta Pauliuc, care spune că măsura corectează o situație considerată nedreaptă pentru persoanele afectate de boli grave.

„Am eliminat o mare nedreptate. Printr-un amendament la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2025, am redat dreptul bolnavilor cronici și oncologici de a beneficia de concediu medical plătit din prima zi”, a transmis aceasta pe Facebook.

Forma inițială a ordonanței prevedea ca, pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi să fie exclusă de la plata indemnizației. Prin amendamentul adoptat de Parlament, această măsură nu se va mai aplica mai multor categorii de pacienți.

Ce bolnavi vor beneficia de noile prevederi

De noile prevederi vor beneficia persoanele incluse în Programele Naționale de Sănătate, inclusiv pacienții oncologici, bolnavii cu afecțiuni grave, reglementate prin Legea nr. 399/2006, femeile aflate în concediu pentru sarcină patologică, părinții care îngrijesc copii bolnavi, precum și pacienții care primesc concediu medical în perioada spitalizării.

Amendamentul a fost aprobat de Parlament și promulgat de președintele României, și a intrat în vigoare la 1 iunie 2026.

Nicoleta Pauliuc a criticat prevederea anterioară, susținând că pacienții care se confruntă cu boli grave nu ar trebui să suporte pierderi financiare din cauza stării lor de sănătate.

„Este inadmisibil ca un om care se luptă pentru viața lui să fie penalizat financiar de propriul stat pentru că boala nu se vindecă într-o singură lună”, a mai precizat deputatul liberal, citat de observatornews.ro.