Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO

Ionuț Moșteanu face apel la populație să nu se sperie dacă va vedea pe străzi tancuri și soldați, pentru că în țară are loc un exercițiu NATO de amploare, în perioada 20 octombrie - 13 noiembrie.

„În primul rând, are loc o dislocare de forțe semificativă din partea aliaților. Vor fi aproximativ 5.000 de soldați și 800-900 de mijloace mecanizate care vor veni în România. Deplasarea dinspre aliații NATO spre România a început. În 20 octombrie va începe acest exercițiu, până în 13 noiembrie. Va fi în mai multe poligoane din România, vor fi aliați din mai multe țări. Bineînțeles, principali sunt aliații francezi, care sunt staționați permanent la Cincu”, a spus, la Digi 24, Moșteanu.

Ministrul Apărării afirmă că Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu, acesta fiind un exercițiu NATO.

Ministrul a precizat că exercițiul se desfășoară în toată țara, în mai multe poligoane, cele mai mari fiind la Cincu și Smârdan, dar vor fi și la Capu Media și la Babadag.

Întrebat dacă România este pregătită în fața provocărilor venite din partea Rusiei, ministrul Moșteanu a spus că ar vrea să se facă „o distinție foarte clare dintre război și pace”.

„Ucranienii sunt în război și au o industrie de război și toate deciziile care se iau acum în Ucraina sunt decizii de război. Trebuie să se apere de agresiunile Rusiei care în fiecare zi le omoară părinții și copiii. Noi suntem o țară pe timp de pace. Și noi, și celelalte țări, chiar dacă suntem pe flancul de est, nu suntem în război. Dacă cineva așteaptă o mobilizare ca pe timp de război, nu o să o vadă la noi și nici nu ar fi de înțeles. Ce facem noi este să ne antrenăm împreună cu aliații, să ne pregătim împreună cu aliații cu toate aceste provocări care au tot fost, sunt și vor mai fi cu siguranță și în continuare, să putem răspunde mai rapid, mai clar, mai ferm. Sunt lucruri care se întâmplă rapid la nivelul Alianței și s-a luat inițiativa, este o sesie anunțată de Secretarul General Mark Rutte și de Supreme Allied Commander General Grinkevich. S-au mișcat foarte repede după evenimentul din Polonia și s-a anunțat această inițiativă care se va concretiza în o creștere a capabilităților pe tot flacul de est”, a mai spus ministurl Apărării.

Acesta afirmă că au fost deja discuții, vor fi discuții și la nivel politic și la nivel militar până se va concretiza această inițiativă.

„Deci, ținem aproape cu aliații noștri și ne pregătim în continuare pentru a putea descuraja și pentru a putea apăra teritoriile NATO ținând cont de diferențele fundamentale: nu suntem în război”, a mai spus Moșteanu.

(sursa: Mediafax)