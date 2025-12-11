Muncă fără abuz: România introduce reguli mai dure împotriva violenței și hărțuirii

Prin acest inițiativă elaborate de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, se propune introducerea unor noi obligații în sarcina angajatorului, în scopul prevenirii violenței și hărțuirii în toate formele de manifestare, respectiv:

a) adoptarea și implementarea unei politici cu privire la violența și hărțuirea la locul de muncă care să cuprindă inclusiv un mecanism intern de raportare confidențială a cazurilor de violență și hărțuire;

b) luarea în considerare, în reglementările interne, a unor reguli referitoare la prevenirea violenței și hărțuirii, precum și a riscurilor psihosociale asociate acestora în gestionarea securității și sănătății la locul de muncă; c) identificarea, cu participarea sindicatelor sau reprezentanților lucrătorilor, a pericolelor și evaluarea riscurilor de producere a violenței și hărțuirii, precum și luarea măsurilor de prevenție și protecție a lucrătorilor;

d) oferirea de informații și instruire lucrătorilor și altor participanți la procesul de muncă, accesibile și adecvate, cu privire la pericolele și riscurile identificate de producere a violenței și hărțuirii și cu privire la măsurile de prevenție și protecție asociate, inclusiv cu privire la drepturile și responsabilitățile lucrătorilor și altor participanți la procesul de muncă prin raportare la politica prevăzută la litera (a).

De asemenea, s-a introdus sancțiune contravențională pentru încălcarea acestor obligații, în cuantum de la 3.500 lei la 7.000 lei.

Potrivit proiectului, prin stabilirea unor obligații angajatorului și sancționarea contravențională a încălcării acestora, se asigură o mai bună protecție a salariaților împotriva violenței și hărțuirii în lumea muncii. De asemenea, schimbările preconizate sunt de natură să creeze condiții mai bune de muncă, sporind atractivitatea angajatorilor din România.

Hărțuirea la locul de muncă afectează puternic demnitatea umană. De asemenea, ea are efecte importante asupra respectării dreptului la viață private, asupra integrității fizice și psihice și poate recurge la mijloace care pot constitui tratamente inumane și degradante. Toate acestea conduc la încălcarea unor drepturi recunoscute prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, Carta drepturilor fundamentale a UE ori Constituția României. Prevederile prezentului proiect vin cu un dispozitiv normativ de natură să întărească apărarea acestor drepturi fundamentale.