Negoița, pe lista „rebelilor” la ANAF: Ce datorii a acumulat și în ce anchete penale e implicat

Dacă ar trebui să o menționăm pe cea mai recentă, pe 5 februarie 2026, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat 11 percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3, la firme aflate în subordine și la domiciliul lui Robert Negoiță, într-un dosar în care edilul este vizat pentru abuz în serviciu.

DNA investighează modul în care au fost realizate mai multe lucrări de construire și asfaltare de drumuri în Sectorul 3, între 2017 și 2025, fără documente legale și cu potențial favoritism pentru dezvoltatorii privați, inclusiv fratele său. Ancheta a pornit după o investigație jurnalistică a celor de la Recorder care a arătat că una dintre străzi ar fi fost construită în beneficiul fratelui lui Negoiță.

Robert Negoiță a avut și o primă reacție legată de ancheta DNA, susținând că lucrările ar fi fost realizate din necesitatea de a finaliza proiecte, deși documentațiile urbanistice erau blocate la instituțiile abilitate.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost implicat în mai multe dosare penale importante de-a lungul anilor, de la accidente grave până la anchete de corupție și abuz în serviciu.

Unul dintre cele mai mediatizate cazuri este accidentul de la Biblioteca Națională din august 2021, când un mal de pământ s-a surpat peste muncitori, iar doi au murit. Negoiță a fost pus sub urmărire penală pentru uciderea din culpă, dar, în iulie 2024, instanța a decis că nu mai este inculpat pentru această acuzație, iar ancheta continuă pentru alte persoane și pentru firma care executa lucrările.

Un alt dosar major este cel cunoscut sub numele de „Rosal”, în care Negoiță a fost trimis în judecată de DNA în 2022 pentru abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu și complicitate la fals intelectual legat de contractul de salubrizare cu firma Rosal Grup. Procurorii susțin că contractul a fost prelungit ilegal între 2013 și 2018 fără licitații, cauzând un prejudiciu estimat la peste 578 milioane lei. Dosarul este încă activ în instanță.

În februarie 2023, DNA a deschis un dosar penal în care Negoiță este suspectat de abuz în serviciu pentru emiterea ilegală de documente administrative legate de construirea și intabularea unui bloc de locuințe în București. Ancheta vizează acte emise între 2015 și 2021 și este în curs. De asemenea, nu există în prezent un prejudiciu concret stabilit de procurori în ceea ce privește dosarul blocului de locuințe de pe Strada Matei Basarab.

Tot în 2023, procurorii au început o anchetă penală privind un contract de catering de 133 milioane lei pentru școli în Sectorul 3, în care se cercetează posibile fapte de abuz în serviciu și trafic de influență în atribuirea contractului. Până acum ancheta este în faza urmăririi penale.

De asemenea, Negoiță a fost vizat de un dosar mai vechi: „dosarul celor 1.500 de apartamente”, legat de tranzacții imobiliare pre 2010 și neplata TVA-ului, dar acesta a fost clasat în 2020.

Conform listelor oficiale publicate de Fisc, Robert Negoiță figurează cu o datorie de 232.068.248 de lei (aproximativ 48-49 milioane euro) către bugetul de stat, situație validată de ANAF în 2026.

Alte surse indică sume și mai mari în declarațiile de avere și evaluări mediatice, exemple fiind 273.221.425 lei înregistrate ca restanțe fiscale în 2024, în creștere față de anul anterior.

În trecut, datoriile către ANAF au ajuns în unele perioade la peste 50 de milioane de euro, în funcție de evoluția penalităților și accesoriilor fiscale, potrivit declarațiilor din 2023.

În plus, ANAF a pus sechestru asupra averii lui Negoiță (inclusiv imobile) pentru neplata unor obligații fiscale legate de TVA la tranzacții imobiliare, inițial estimate la circa 9,5 milioane euro, iar ulterior majorate prin penalități până la aproximativ 27-28 milioane euro.

Date mai vechi sugerează că Negoiță ar fi avut și alte datorii, inclusiv către diferite primării sau entități private, dar cele mai importante și oficial recunoscute rămân restanțele fiscale către ANAF.

(sursa: Mediafax)