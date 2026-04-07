Jurnalul.ro Ştiri Observator Nicușor Dan și Alexandru Rogobete au vizitat prima unitate modernă pentru mari arși din țară

Nicușor Dan și Alexandru Rogobete au vizitat prima unitate modernă pentru mari arși din țară

de Redacția Jurnalul    |    07 Apr 2026   •   16:45
Nicușor Dan și Alexandru Rogobete au vizitat prima unitate modernă pentru mari arși din țară
Sursa foto: Primul Centru de Mari Arși, vizitat de Președinte

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a vizitat marți, de Ziua Mondială a Sănătății, Centrul de Mari Arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu" din Timișoara, primul obiectiv de acest fel construit în România după 1989.

Rogobete i-a spus președintelui Nicușor Dan, aflat și el la Timișoara: „Acesta este doar începutul".

Vizita ministrului Sănătății la Timișoara a avut ca obiectiv evaluarea centrului de mari arși, analiza capacității de intervenție și dezvoltarea rețelei naționale pentru tratamentul pacienților cu arsuri severe.

Alexandru Rogobete a subliniat importanța strategică a obiectivului de investiții în fața președintelui României, Nicușor Dan, și a președintelui Consiliului Județean, prezenți la eveniment. Ministrul a felicitat echipa spitalului, echipa Consiliului Județean, constructorii și echipa Ministerului Sănătății pentru derularea proiectului.

Rogobete a anunțat că investiția de la Timișoara nu este un punct final, ci un punct de plecare. România mai are nevoie de cel puțin un centru de mari arși la București, a spus ministrul. Proiectul urmează să fie început împreună cu Banca Mondială, în viitorul apropiat.

Evenimentul a fost marcat și ca prilej de recunoaștere a eforturilor profesioniștilor din sănătate. „La mulți ani celor care țin sănătatea României pe umeri în fiecare zi", a transmis Rogobete în deschiderea vizitei.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: nicusor dan alexandru rogobete centru arsi timisoara
