În sfârșit! 3 zodii sunt lovite de noroc între 15 și 21 iunie 2026

Tranzitele importante ale lui Venus, Neptun și Chiron aduc șanse neașteptate, claritate și oportunități care pot schimba cursul unor planuri importante.

Pe 17 iunie, Venus în Leu formează un aspect armonios cu Neptun în Berbec, amplificând pasiunea, optimismul și dorința de a trăi viața la maximum. Apoi, pe 19 iunie, Chiron intră în Taur și îi ajută pe mulți nativi să înțeleagă ce merită cu adevărat și ce trebuie să lase în urmă. Totul culminează cu debutul sezonului Racului, pe 21 iunie, când emoțiile și intuiția devin cei mai buni aliați.

Săgetător

Norocul apare mai aproape decât crezi

Săgetătorii sunt îndemnați să privească mai atent la ceea ce au deja în jurul lor. Aspectul dintre Venus și Neptun le aduce dorința de aventură, dar și o revelație importantă: fericirea și succesul nu se află întotdeauna la mii de kilometri distanță.

În această săptămână, nativii pot descoperi oportunități valoroase în cercul apropiat, în familie sau în proiecte pe care le-au ignorat până acum. Este începutul unei perioade de abundență și noroc, iar cheia succesului va fi să îi păstreze aproape pe oamenii care contează cu adevărat.

Fecioară

Începe o transformare care le poate schimba viața

Pe 19 iunie, Chiron intră în Taur și deschide un capitol important pentru Fecioare. Urmează ani de transformări profunde, iar primele semne apar chiar acum.

Acești nativi vor avea curajul să lase în urmă limitele impuse de trecut și să accepte oportunități care până acum păreau imposibile. Vindecarea unor răni vechi le oferă mai multă încredere și îi ajută să își construiască viitorul exact așa cum își doresc.

Norocul vine după o perioadă de maturizare și lecții importante, iar acum încep să culeagă roadele.

Scorpion

Sezonul Racului le aduce răspunsurile pe care le căutau

Pentru Scorpioni, adevărata șansă vine din interior. Odată cu intrarea Soarelui în Rac, pe 21 iunie, acești nativi sunt încurajați să își asculte emoțiile și să fie sinceri cu ei înșiși.

Este o perioadă în care pot redescoperi oportunități din trecut, persoane importante sau proiecte abandonate prea devreme. Astrele le recomandă să nu ignore intuiția, deoarece aceasta îi poate conduce exact spre ceea ce au nevoie.

Norocul și abundența vor apărea atunci când vor avea curajul să își urmeze adevărul interior și să renunțe la fricile care i-au ținut pe loc.