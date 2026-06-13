Cabinetul propus de Eugen Tomac - 18 membri în noul Executiv; trei vicepremieri, doi fără portofoliu

Lista urmează să fie depusă duminică la Parlament.



Din noul Cabinet condus de Eugen Tomac ar urma să facă parte:



* Sorin Costreie - vicepremier și ministru al Educației și Cercetării



* Valeriu Nistor - vicepremier, fără portofoliu



* Bogdan Dumitru - vicepremier, fără portofoliu



* Tiberiu Trifan - ministru al Afacerilor Interne



* Ionuț Simion - ministru al Finanțelor



* Ionuț Mașala - ministru al Transporturilor și Infrastructurii



* Cosmin Soare-Filatov - ministru al Justiției



* Dan Neculăescu - ministru al Apărării



* Florin Duma - ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului



* Șerban Dragosloveanu - ministru al Sănătății



* Nicolae Istudor - ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale



* Luca Niculescu - ministru al Afacerilor Externe



* Carmen Moraru - ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene



* Teodor Dulceață - ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor



* Diana Morar - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale



* Vladimir Ionaș - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației



* Mihai Ghyka - ministru al Culturii



* Andrei Covatariu - ministru al Energiei. AGERPRES