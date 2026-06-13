Cabinetul propus de Eugen Tomac - 18 membri în noul Executiv; trei vicepremieri, doi fără portofoliu

Lista urmează să fie depusă duminică la Parlament.
Din noul Cabinet condus de Eugen Tomac ar urma să facă parte:
* Sorin Costreie - vicepremier și ministru al Educației și Cercetării
* Valeriu Nistor - vicepremier, fără portofoliu
* Bogdan Dumitru - vicepremier, fără portofoliu
* Tiberiu Trifan - ministru al Afacerilor Interne
* Ionuț Simion - ministru al Finanțelor
* Ionuț Mașala - ministru al Transporturilor și Infrastructurii
* Cosmin Soare-Filatov - ministru al Justiției
* Dan Neculăescu - ministru al Apărării
* Florin Duma - ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
* Șerban Dragosloveanu - ministru al Sănătății
* Nicolae Istudor - ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale
* Luca Niculescu - ministru al Afacerilor Externe
* Carmen Moraru - ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
* Teodor Dulceață - ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor
* Diana Morar - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
* Vladimir Ionaș - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
* Mihai Ghyka - ministru al Culturii
* Andrei Covatariu - ministru al Energiei. AGERPRES