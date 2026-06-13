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Cabinetul propus de Eugen Tomac - 18 membri în noul Executiv; trei vicepremieri, doi fără portofoliu

de Redacția Jurnalul    |    13 Iun 2026   •   21:12
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Cabinetul propus de Eugen Tomac - 18 membri în noul Executiv; trei vicepremieri, doi fără portofoliu
Lista urmează să fie depusă duminică la Parlament

Trei vicepremieri, doi fără portofolii, și 15 miniștri se află pe lista propusă de premierul desemnat, Eugen Tomac, pentru noul Executiv.

Lista urmează să fie depusă duminică la Parlament.

Din noul Cabinet condus de Eugen Tomac ar urma să facă parte:

* Sorin Costreie - vicepremier și ministru al Educației și Cercetării

* Valeriu Nistor - vicepremier, fără portofoliu

* Bogdan Dumitru - vicepremier, fără portofoliu

* Tiberiu Trifan - ministru al Afacerilor Interne

* Ionuț Simion - ministru al Finanțelor

* Ionuț Mașala - ministru al Transporturilor și Infrastructurii

* Cosmin Soare-Filatov - ministru al Justiției

* Dan Neculăescu - ministru al Apărării

* Florin Duma - ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

* Șerban Dragosloveanu - ministru al Sănătății

* Nicolae Istudor - ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale

* Luca Niculescu - ministru al Afacerilor Externe

* Carmen Moraru - ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene

* Teodor Dulceață - ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor

* Diana Morar - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

* Vladimir Ionaș - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

* Mihai Ghyka - ministru al Culturii

* Andrei Covatariu - ministru al Energiei. AGERPRES

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Subiecte în articol: eugen tomac cabinet
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