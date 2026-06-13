Bucharest Pride 2026. Mii de oameni s-au adunat pe Calea Victoriei

Bucharest Pride 2026 a debutat sâmbătă în centrul Capitalei, unde organizatorii estimează participarea a mii de persoane la marșul dedicat comunității LGBT. Încă dinaintea începerii evenimentului, participanții au început să se adune pe Calea Victoriei, transformând una dintre cele mai cunoscute artere ale Bucureștiului într-un spațiu al diversității și solidarității.

Îmbrăcați în haine colorate și purtând steaguri în culorile curcubeului, participanții au venit la eveniment cu baloane, bannere și pancarte care transmit mesaje de susținere pentru egalitate, incluziune și respectarea drepturilor omului. Marșul se desfășoară pe parcursul a două ore pe Calea Victoriei și reprezintă punctul central al ediției din acest an a Bucharest Pride.

Organizatorii transmit un mesaj de unitate și vizibilitate

Reprezentanții organizației MozaiQ îi încurajează pe bucureșteni și pe susținătorii comunității LGBT să participe la eveniment și să își manifeste sprijinul pentru drepturile egale.

„Bucharest Pride 2026 e momentul în care ieșim împreună în stradă pentru drepturi, pentru vizibilitate, pentru bucurie, pentru toți cei care încă nu pot să iasă. Vino și adu-ți prietenii, familia, colegii, iubita, iubitul, cățelul, adu-i și pe cei care nu au mai fost niciodată la Pride și pe cei care merg de zece ani încoace”, transmit reprezentanții MozaiQ.

Evenimentul este considerat unul dintre cele mai importante momente de afirmare a comunității LGBT din România și aduce în prim-plan teme precum combaterea discriminării, egalitatea în drepturi și recunoașterea diversității.

Tema Bucharest Pride 2026: „ALL OF US”

Asociația Accept și-a reafirmat sprijinul pentru comunitatea LGBTQIA+ și a subliniat că ediția din acest an se desfășoară sub tema „ALL OF US”.

„Ediția din acest an a Bucharest Pride are loc sub tema ALL OF US, o reamintire puternică a faptului că egalitatea, demnitatea și drepturile omului aparțin tuturor. Este un apel la unitate, solidaritate și incluziune într-un moment în care polarizarea, prejudecățile și excluderea continuă să afecteze numeroase comunități din Europa și dincolo de granițele ei. (...) Recunoaștem diversitatea existentă în cadrul comunității LGBTQIA+ și afirmăm că incluziunea trebuie să îi cuprindă pe toți oamenii, indiferent de orientarea sexuală, identitatea de gen, expresia de gen, caracteristicile sexuale, dizabilitate, etnie, religie, vârstă sau orice alt statut”, scrie, pe Facebook, Asociația Accept.

Potrivit organizației, tema aleasă pentru ediția din 2026 reprezintă un apel la solidaritate într-un context european marcat de dezbateri intense privind drepturile minorităților și combaterea discriminării.

Referire la legislația europeană și drepturile comunității LGBTQIA+

Asociația Accept reamintește că drepturile persoanelor LGBTQIA+ beneficiază de protecție prin legislația Uniunii Europene și prin tratatele internaționale privind drepturile omului.

Organizația subliniază că atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât și Curtea de Justiție a Uniunii Europene au reconfirmat în repetate rânduri drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTQIA+, inclusiv protecția împotriva discriminării, recunoașterea juridică a familiilor și accesul la proceduri de recunoaștere juridică a genului.

Marșuri Pride și în alte orașe din România

Pe lângă evenimentul din București, manifestări similare au loc și în alte orașe importante din țară. Potrivit Asociației Accept, comunitățile locale organizează marșuri și evenimente Pride la Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Oradea și Timișoara.

Prin amploarea participării și prin mesajele promovate, Bucharest Pride 2026 se anunță una dintre cele mai importante ediții din ultimii ani, reunind mii de oameni care susțin diversitatea, incluziunea și respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor.

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Sursa foto Victor Stroe - Jurnalul