„Războiul IA a început”! Șoc în Europa după restricțiile SUA asupra inteligenței artificiale

Sâmbătă, ordinul luat de Washington de a suspenda accesul la modelele de inteligență artificială pentru „toți cetățenii străini” a stârnit reacții în politica franceză, potrivit AFP.

Franța este alarmată de decizia SUA

Mai multe personalități importante din cursa prezidențială franceză au avertizat asupra unui „război al inteligenței artificiale”. De asemenea, au tras și un semnal de alarmă asupra necesității independenței față de Statele Unite.

Gigantul american al inteligenței artificiale Anthropic a fost obligat, vineri, de guvernul său să întrerupă accesul la cele mai puternice modele ale sale. Washingtonul a invocat un risc la adresa securității naționale.

Astfel, a ordonat, în temeiul măsurilor de control al exporturilor, ca accesul la aceste modele să fie întrerupt pentru „oricărui cetățean străin,din interiorul sau din afara Statelor Unite”. Accesul la aceste modele să fie întrerupt inclusiv pentru „angajații străini” ai Anthropic, conform comunicatului companiei citat de sursa inițială.

„Această decizie bruscă ne amintește că inteligența artificială este deja o chestiune majoră de suveranitate națională ”, a declarat Jordan Bardella, liderul partidului Adunarea Națională. El a repetat opinia altor oficiali, conform căreia „Franța trebuie să își accelereze sprijinul pentru startup-ul promițător Mistral AI și pentru întregul ecosistem de inteligență artificială”.

„Din 2016, LFI (Partidul Franța Nesupusă) a clasificat tehnologia digitală drept noua frontieră a umanității. Partidul refuză să permită Franței să devină o colonie digitală a SUA”, a argumentat Jean-Luc Mélenchon, liderul LFI.

Decizia de vineri „dovedește nevoia urgentă de independență și suveranitate”, chiar dacă este și o „reglare de conturi politice” ale guvernului american cu Anthropic, „un susținător al inteligenței artificiale etice”, a adăugat liderul LFI, potrivit sursei.

La începutul lunii martie, Pentagonul a reziliat contractele cu Anthropic. Acesta a desemnat compania drept un „risc pentru lanțul de aprovizionare”. Compania, ale cărei modele erau singurele acreditate cu statut de top secret, a intentat un proces. Ea a susținut că a fost penalizată pentru că a refuzat să permită utilizarea inteligenței artificiale pentru supravegherea în masă sau pentru arme autonome.

„Războiul inteligenței artificiale a început deja ”, a declarat Gabriel Attal, liderul partidului Renaissance, ridicând spectrul „subjugării complete a Franței”.

„Nu ne putem baza pe alții pentru că asta ne face vulnerabili, așa cum demonstrează decizia Statelor Unite. Anthropic este Strâmtoarea lor Ormuz”, a adăugat el.

Washingtonul „a decis să supună dezvoltarea IA logicii sale de putere”, a transmis Édouard Philippe, fostul premier al Franței. El a menționat că „nu controlăm nici modelele, nici calculul” IA,. Aceasta este o infrastructură „la fel de esențială ca electricitatea sau internetul”. Îndemnând Europa să se „trezească”, primarul orașului Le Havre a cerut prioritizarea „piețelor tehnologice europene”. Primarul a cerut și simplificarea „standardelor care beneficiază marile companii tehnologice americane”, mai arată sursa.

Ministrul de Interne Bruno Retailleau a pledat pentru o „trezire ” franceză și europeană. Potrivit acestuia, decizia demonstrează că „o națiune care depinde de alții pentru tehnologia sa este o națiune care poate fi deconectată peste noapte”. Solicitând ca IA să fie considerată „parte a suveranității noastre”, la fel ca energia nucleară, el a pledat pentru redirecționarea achizițiilor publice către soluții suverane. De asemenea, el a pledat și pentru „reînarmarea puterii noastre tehnologice”, potrivit aceleiași surse.

SUA limitează accesul la noile modele AI ale Anthropic

Anthropic a anunțat că va „dezactiva brusc” cele mai avansate modele de IA ale sale pentru toți utilizatorii, după ce guvernul SUA i-a ordonat să suspende accesul la aceste modele pentru cetățenii străini, invocând motive de securitate națională.

Compania a primit directiva privind controlul exporturilor prin care i se cerea să suspende accesul la Fable 5 și Mythos 5 pentru toți cetățenii străini. Nu s-au oferit detalii concrete cu privire la motivele de securitate națională invocate, a precizat Anthropic într-un comunicat, potrivit Reuters.

Compania Anthropic înțelege că guvernul consideră că există o metodă de ocolire, sau „jailbreaking”, a unei măsuri de protecție care ar împiedica utilizarea Fable 5 în identificarea vulnerabilităților software.

Ordinul vine tocmai când o dispută anterioară între oficialii administrației Trump și Anthropic, care urmează să se listeze la bursă, dădea semne de atenuare în anumite părți ale guvernului SUA.

Anthropic a refuzat accesul armatei SUA la modelele AI

Relația Anthropic cu guvernul s-a rupt anul acesta după ce a refuzat să permită armatei SUA să utilizeze modelele sale de IA pentru supraveghere internă și sisteme de arme complet autonome.

Guvernul a răspuns prin includerea Anthropic pe o listă neagră a lanțului de aprovizionare, care urmează să intre în vigoare mai târziu în cursul anului.

Măsura marchează, de asemenea, o escaladare majoră a eforturilor SUA de a stopa capacitățile de IA ale adversarilor străini.

Timp de ani de zile, controalele la export ale SUA s-au concentrat pe cipurile și instrumentele care alimentează IA, mai degrabă decât pe restricționarea accesului străin la IA în sine.

Anthropic a transmis că guvernul i-a oferit doar „dovezi verbale ale unui potențial jailbreak limitat, neuniversal”.

„Nu suntem de acord că descoperirea unui potențial jailbreak limitat ar trebui să constituie un motiv pentru retragerea unui model comercial implementat pentru sute de milioane de oameni”, a afirmat compania.

Directiva guvernamentală și răspunsul Anthropic evidențiază tensiunea crescândă dintre dezvoltatorii de IA și autoritățile de reglementare cu privire la modul de evaluare a riscurilor generate de așa-numitele „jailbreak-uri” sau de metodele utilizate pentru a ocoli măsurile de protecție ale modelelor.

Chiar miercuri, Anthropic a solicitat o supraveghere mai strictă a IA din partea SUA, inclusiv capacitatea de a bloca modelele care prezintă riscuri inacceptabile.

Compania a afirmat însă că măsura luată de guvern vineri nu a respectat principiile unei reglementări echitabile și bazate pe fapte.

Directorul de informații al Pentagonului, Kirsten Davies, a declarat într-o postare pe X că Departamentul Apărării susține acordarea priorității securității naționale.

„Unele lucruri sunt pur și simplu mai importante decât ciclurile de venituri, clickbait-ul și evaluarea pre-IPO. America First. Întotdeauna”, a spus Davies.

Anthropic a depus în mod confidențial o cerere de listare la bursă în SUA luna trecută, devansând rivalul OpenAI în cursa pentru a ajunge pe piețele publice.