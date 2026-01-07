x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Nicușor Dan revine în țară după ce a rămas blocat la Paris. Când ajunge avionul Spartan la București

Nicușor Dan revine în țară după ce a rămas blocat la Paris. Când ajunge avionul Spartan la București

de Redacția Jurnalul    |    07 Ian 2026   •   17:00
Nicușor Dan revine în țară după ce a rămas blocat la Paris. Când ajunge avionul Spartan la București
Sursa foto: Antena 3 CNN/Avionul Spartan este pregătit pentru decolare

Președintele Nicușor Dan se întoarce, în sfârșit, în țară, după ce a rămas peste noapte la Paris din cauza ninsorilor abundente. Șeful statului și delegația care îl însoțește s-au îmbarcat în aeronava militară Spartan, iar zborul este estimat la aproximativ cinci ore, cu sosire în jurul orei 21.00.

Președintele Nicușor Dan și delegația care îl însoțește, s-au îmbarcat în avionul Spartan, pentru a se întoarce în România.

Zborul către București ar urma să dureze aproximativ cinci ore. Avionul va ajunge la București la ora 21.

Președintele Nicușor Dan a rămas peste noapte la Paris, unde a participat la reuniunea „Coaliției de Voință”, în condițiile în care transportul aerian este grav perturbat de ninsorile abundente care au pus capitala Franței sub cod portocaliu.

Șeful statului a plecat, marți, la Paris la bordul aeronavei militare Spartan, explicând că aceasta este „explicația pentru reducerea de 30 de milioane de lei” invocată anterior, după ce anunțase că Administrația Prezidențială a diminuat cheltuielile în 2025 cu 30%. Nicușor Dan a menționat și inconvenientele unei deplasări cu avion militar, precizând că, de această dată, timp de patru ore și jumătate nu a avut comunicații, fiind „deconectat de la realitatea din România”.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan avion zbor paris
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri