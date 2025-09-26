Nicușor Dan: Călin Georgescu n-a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea din care au făcut parte români cu bani

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că serviciile românești de informații știau din timp despre Călin Georgescu, însă modalitatea tehnologică prin care acesta a fost sprijinit politic a fost atât de surprinzătoare, încă nu au reușit să intervină.

Nicușor Dan a confirmat că serviciile de informații cunoșteau situația fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

„Existau informații despre Călin Georgescu, pe care serviciile noastre le aveau, însă modalitatea tehnologică folosită a fost între atât de surprinzătoare pe o perioadă de timp foarte scurtă, astfel încât ei nu au avut competența să intervin în acest acest interval scurt”, a declarat președintele Dan, joi, la Digi24.

El a adăugat că fenomenul nu a luat prin surprindere doar serviciile românești, ci și pe cele occidentale, cu care există o colaborare constantă.

(sursa: Mediafax)