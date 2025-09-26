Nicușor Dan: Călin Georgescu n-a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea din care au făcut parte români cu bani

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Sep 2025   •   00:40
Sursa foto: Hepta/Călin Georgescu

„Ce pot să-ți spun în momentul acesta este că Călin Georgescu n-a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani. El este cineva care are această vocație de salvator de multă vreme. La un moment dat, în spatele lui s-au aliniat niște oameni, privați”.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că serviciile românești de informații știau din timp despre Călin Georgescu, însă modalitatea tehnologică prin care acesta a fost sprijinit politic a fost atât de surprinzătoare, încă nu au reușit să intervină.

Nicușor Dan a confirmat că serviciile de informații cunoșteau situația fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

„Existau informații despre Călin Georgescu, pe care serviciile noastre le aveau, însă modalitatea tehnologică folosită a fost între atât de surprinzătoare pe o perioadă de timp foarte scurtă, astfel încât ei nu au avut competența să intervin în acest acest interval scurt”, a declarat președintele Dan, joi, la Digi24.

El a adăugat că fenomenul nu a luat prin surprindere doar serviciile românești, ci și pe cele occidentale, cu care există o colaborare constantă.

