Nicușor Dan cheamă magistrații la Cotroceni: întâlnire fără precedent după revoltă în Justiție

"Când 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toţi magistraţii care vor să reclame probleme în sistemul de justiţie la o discuţie fără limită de timp, luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aştept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro. Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteţi materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa colegis@presidency.ro", a scris şeful statului, joi, pe pagina sa de Facebook.



El spune că, în perioada 15 - 19 decembrie, va fi plecat din ţară pentru formate multilaterale şi vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte, dar în cele trei zile până la discuţia cu magistraţii vor fi citite toate mesajele.



Peste 200 de procurori şi judecători, printre care se numără şi câţiva pensionari, au semnat joi un mesaj de susţinere pentru magistraţii care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre probleme grave din sistemul de justiţie.



"Subsemnaţii, judecători şi procurori, având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noştri Laurenţiu Beşu şi Raluca Moroşanu, dar şi mesajele contradictorii publicate de Secţia pentru judecători şi secţia pentru procurori, facem următoarele precizări. Ne exprimăm public solidaritatea cu magistraţii care au avut curajul de a sesiza problemele şi presiunile din sistemul de justiţie. Adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate. Tăcerea nu este o opţiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menţionaţi nu sunt izolate. Disfuncţionalităţi profunde şi sistemice persistă, iar asumarea lor este esenţială. Justiţia are nevoie nu doar de curaj, ci şi de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă şi credibilă - în slujba cetăţeanului", se arată într-o postare distribuită pe Facebook de procuroarea Alexandra Lăncrănjan, cea care l-a anchetat pe Liviu Dragnea în dosarul "Tel Drum".



Mesajul de susţinere este semnat de judecători şi procurori din întreaga ţară, respectiv de la DNA, DIICOT, Parchetul General, curţi de apel, tribunale şi judecătorii, dar şi de instanţe militare.



În documentarul Recorder apar mai mulţi procurori şi judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curţii de Apel Bucureşti schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obţine decizii favorabile unor persoane acuzate de corupţie. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci şi Puiu Popoviciu.



Judecătorul Laurenţiu Beşu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu. Beşu declară că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupţie.



Afirmaţiile lui Beşu au fost întărite de o judecătoare, care a intervenit în conferinţa de presă convocată joi de conducerea CAB.



"Mă numesc Raluca Moroşanu. Sunt judecător la Secţia I Penală a Curţii de Apel Bucureşti. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel Bucureşti. Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa, ca paranteză - nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la "Doi şi un sfert", nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune", a declarat magistratul, la începutul conferinţei.

