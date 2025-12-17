Nicușor Dan va merge la ședința CSM după ce va avea raportul pe justiție

Întrebat, miercuri, dacă va merge la ședința CSM în viitorul apropiat, Dan a răspuns afirmativ. A precizat că în momentul în care va avea un raport complet pe situația din justiție, da. A spus că avea în cap un calendar despre când se va întâmpla asta, stabilit împreună cu colegii.

Președintele a adăugat că probabil dezbaterea publică în curs îl va face să ajungă mai repede decât planificase, adică va grăbi acel raport despre starea justiției.

Referitor la întâlnirea de luni dimineață, Dan a precizat că invitația a fost pentru oameni care vor să semnaleze probleme de integritate în justiție.

Președintele a recunoscut că este posibil ca el și echipa să nu fi fost suficient de precis. Nu au spus dacă întâlnirea va fi publică. A subînțeles că este public. Dar este posibil să fie oameni care să nu vrea să își asume public declarațiile.

Dan a anunțat că va fi și o întâlnire în regim confidențial cu oricine vrea să facă asta.

Pe de altă parte, președintele a spus că dacă se fac acuze în spațiul public, este normal ca cei care sunt acuzați să aibă posibilitatea să răspundă. Le va da, de asemenea, această posibilitate.

Dan a declarat: „Eu vreau să fie o dezbatere în societate pe situația justiției”.

Președintele a subliniat că această dezbatere trebuie să fie amplă și să implice întreaga societate, nu doar mediul judiciar. Scopul este să se clarifice toate problemele semnalate și să se ajungă la soluții concrete pentru îmbunătățirea sistemului de justiție.

(sursa: Mediafax)