Nicușor Dan, dezvăluiri despre Marius-Gabriel Lazurcă, vehiculat la conducerea SIE: Va ocupa o poziție la București

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni că îl apreciază pe diplomatul Marius-Gabriel Lazurcă și îl dorește într-o poziție centrală la București, considerând că „utilitatea lui profesională este mai mare în țară decât ca ambasador”.

„Da, domnul Lazurcă că e o persoană în care am încredere, o persoană pe care o cunosc de multe vreme și consider că poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală. O să vedem (Care este acea poziție). Adică utilitatea lui, profesională, este mai mare la București decât într-o poziție de ambasador”, spune la Antena 3 CNN Nicușor Dan.

Întrebat dacă Lazurcă ar putea fi numit la conducerea Serviciului de Informații Externe, șeful statului a răspuns că intenția sa este ca acesta să ocupe o funcție în București, dar a evitat să confirme vreo decizie până la finalizarea discuțiilor cu partidele din majoritate.

Nicușor Dan a subliniat că viitorii șefi ai serviciilor de informații trebuie să fie „oameni echilibrați, cu experiență în gestionarea echipelor și fără dubii privind onestitatea”.

El a confirmat că există deja o „listă scurtă” și discuții politice în desfășurare, dar a evitat să ofere detalii publice pentru a nu afecta negocierile.

Președintele a amintit și de legătura personală cu Lazurcă, menționând că au fost colegi la Sorbona în anii ’90, unde au organizat un seminar de politică pentru studenții români.

(sursa: Mediafax)