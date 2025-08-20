Nicușor Dan, folosit în scheme frauduloase online cu „investiții rapide”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunțat miercuri că președintele României, Nicușor Dan, este folosit ca imagine într-o schemă frauduloasă care circulă pe internet.

În materiale video generate prin tehnologia deepfake, acesta apare promovând așa-zise „oportunități de investiții” cu promisiunea unor câștiguri rapide și consistente.

„Circulă pe internet o fraudă care folosește imaginea președintelui Nicușor Dan promovând o așa-zisă oportunitate de investiție cu promisiunea unor câștiguri miraculoase”, se arată în anunțul publicat pe pagina oficială de Facebook a DNSC.

Experții instituției subliniază că astfel de clipuri sunt concepute pentru a manipula emoțiile și a determina potențialele victime să ofere date personale sau să transfere bani către atacatori.

DNSC recomandă cetățenilor să fie vigilenți atunci când întâlnesc materiale video în care persoane publice promovează „investiții sigure”, să verifice sursa informațiilor și să acceseze doar site-uri oficiale.