x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Nicușor Dan, după anunțul Fitch: Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini

Nicușor Dan, după anunțul Fitch: Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini

de Redacția Jurnalul    |    18 Aug 2025   •   15:30
Nicușor Dan, după anunțul Fitch: Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini

Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare, afirmă președintele Nicușor Dan după anunțul agenției de rating Fitch, care a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectiva negativă.

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat la anunțul agenției de rating Fitch, despre care afirmă că este „o veste bună”.

„Amintesc că agenția de rating Standard and Poor's a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectiva negativă. Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare. Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România”, a declarat șeful statului.

Fitch Ratings a reconfirmat, la 15 august 2025, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, menținând perspectiva negativă.

Agenția își bazează decizia pe apartenența României la Uniunea Europeană, accesul la fondurile europene, evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și indicatorii de guvernanță peste media categoriei de rating.

Perspectiva negativă reflectă însă, potrivit Fitch, deteriorarea semnificativă a finanțelor publice, cu un deficit fiscal ridicat și o creștere accelerată a raportului datorie publică/PIB.

Printre factorii negativi se numără și deficitele mari ale bugetului și contului curent, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

 

×
Subiecte în articol: Nicușor Dan fitch piete financiar investitori
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri