Nicușor Dan, concluzii după CSAT: Instituțiile de securitate au dovedit că statul este funcțional

Președintele subliniază că există un acord politic privind respectarea țintelor legate de buget, deficit, PNRR, programul SAFE și procesul de aderare la OCDE.

„Statul român funcționează, instituțiile funcționează, avem un guvern în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează”, a declarat, marți după-amiază, președintele Dan.

„În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru și, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE”.

Dam a spus că se așteaptă ca Guvernul să prezinte un calendar clar cu măsurile și proiectele de lege necesare pentru PNRR. În funcție de acel calendar, Parlamentul se poate reuni în sesiune extraordinară pentru a adopta rapid legile necesare.

(sursa: Mediafax)