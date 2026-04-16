x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Nicușor Dan confirmă oficial: Vrea încă un mandat la Cotroceni

Nicușor Dan confirmă oficial: Vrea încă un mandat la Cotroceni

de Redacția Jurnalul    |    16 Apr 2026   •   21:15
Sursa foto: Hepta

Nicușor Dan a fost întrebat la Europa FM și despre temerile că ar putea fi suspendat din funcție în acest mandat.

„Deloc, nu sunt îngrijorat”, spune președintele României despre suspendarea sa din funcție.

„O suspendare sau o revocare este pentru un președinte care a încălcat Constituția. Nu cred că am încălcat Constituția”, afirmă Nicușor Dan.

Chestionat insistent cu privire la aceste temeri, Nicușor Dan a calificat totul ca fiind „o chestiune neserioasă”, pentru că el, ca președinte, consideră că nu a încălcat Constituția.

Președintele Nicușor Dan a anunțat și că își dorește al doilea mandat de șef al statului:

„De principiu, îmi doresc un al doilea mandat, dar obsesia că tot ce fac eu acum este pentru că vreau al doilea mandat nu este deloc adevărată. Înțeleg responsabilitatea pe care poziția asta mi-o dă”.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan presedinte mandat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri