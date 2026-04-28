Nicușor Dan spulberă visul PSD-AUR: Exclus! Nu voi numi niciodată un premier de la ei

Întrebat, marți, ce părere are despre faptul că AUR și PSD au depus o moțiune de cenzură, președintele Nicușor Dan a spus că „astăzi s-au întâmplat două lucruri. S-a declus o moțiune de centură și în Parlamentul României s-au votat 9 miliarde de euro pentru SAFE. Și, pe de o parte, avem o moțiune de cenzură, era unul din scenariile la care ne așteptam, în urma tensiunilor care au crescut și au tot crescut. Pe de altă parte, trebuie să salutăm direcția pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect așa de important pentru România, ca el să treacă și să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării”, a spus Dan.

De asemenea, Nicușor Dan a fost pus să răspundă dacă îl susține sau nu îl susține pe Ilie Bolojan, însă nu a oferit un răspuns clar: „E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă, însă ce am constatat cu toții de mai mult timp este că avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europeane. Și față de această chestiune, care s-a transpus într-un act administrativ în moțiune de cenzură, păstrez echidistanța”.

Președintele a fost întrebat dacă, cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună: „Extrem de improbabil! extrem de improbabil, cum au și declarat președintele PSD-ului”, a răspuns Dan.

„Noi avansăm în scenarii". Ce spune Nicușor Dan despre alegerile anticipate

Președintele Nicușor Dan a vorbit în Croația despre situația politică din România, după depunerea de către PSD și AUR a moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a vorbit la Dubrovnik despre scenariul alegerilor anticipate:

„Noi tot avansăm scenarii, dar lista scenariilor le aveam de la început. Este extrem de improbabil. Nicio criză nu s-a terminat în anticipate. Nu trebuie luat in considerare”.

Nicușor Dan dă asigurări că direcția pro-europeană a țării rămâne stabilă

Președintele României spune că va garanta menținerea direcției pro-europene a țării, în contextul tensiunilor politice și al speculațiilor privind posibile alianțe.

Aflat la Dubrovnik, unde participă la Summit-ul I3M (Inițiativa celor Trei Mări, un format de cooperare regională între state din UE din Europa Centrală și de Est), președintele României, Nicușor Dan, a comentat posibilele alianțe politice și direcția pro-europeană a țării.

Întrebat despre o posibilă apropiere între PSD și AUR, în contextul în care Sorin Grindeanu ar fi „bătut palma” cu George Simion, șeful statului a spus că evaluarea trebuie făcută în plan instituțional, nu personal.

„Cred că noi vorbim de relații instituționale, nu de relații personale. Instituțional, e o evaluare pe care o fac. Au făcut un lucru bun că au votat azi programul SAFE. Iar toată evaluarea, pe toate lunile astea, e... în toate direcțiile”, a spus Nicușor Dan.

Referitor la modul în care va garanta menținerea traseului european al României, în condițiile crizei politice și ale îngrijorărilor din plan social și financiar, președintele a invocat angajamentele partidelor.

„Da, în primul rând avem declarația partidelor. Nici unul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale AUR. Apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru... în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul acest nu se va întâmpla”, a declarat Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)