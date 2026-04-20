Cât ne costă haosul politic? Răspunsul evaziv al președintelui Dan lângă guvernatorul BNR

de Redacția Jurnalul    |    20 Apr 2026   •   14:30
Sursa foto: Hepta/ Nicușor Dan și Mugur Isărescu, despre situația economică a țării

 Întrebat cât va costa criza politică, Nicușor Dan nu a dat cifre. Președintele spune că a schimbat amabilități cu Isărescu, fără analize economice.

Întrebat, luni, după Forumul Educației Financiare, cât va costa criza politică declanșată de PSD, președintele Nicușor Dan a evitat să dea cifre concrete.

El a precizat că, deși a stat alături de guvernatorul BNR Mugur Isărescu, nu au făcut analize economice în timp atât de scurt.

„Suntem ființe sociale, am schimbat amabilități", a răspuns Dan. Nu a fost momentul unor analize economice în 30 de secunde, a adăugat el.

Jurnaliștii au încercat să afle dacă guvernatorul BNR Mugur Isărescu i-a transmis vreun mesaj președintelui. Cei doi se aflaseră alături la forum.

Nicușor Dan nu a confirmat nicio discuție pe tema costurilor. A ales să transmită un alt mesaj. Există consens pe PNRR și pe traiectoria financiară. Acestea sunt, spune el, lucrurile importante.

Președintele a formulat o așteptare explicită. Liderii partidelor trebuie să transmită același mesaj de stabilitate. Criza politică nu trebuie să afecteze direcția economică asumată.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: nicusor dan Mugur Isărescu partide criza
