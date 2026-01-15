Nicușor Dan: Articolul 5 al tratatului de la Washington rămâne coloana vertebrală a securității noastre

În analiza situației externe făcută de șeful statului se arată că mediul internațional e marcat de crize cronice sau spontane, este marcat de reînvierea logicii sferelor de influență și a competiției între marile puteri.

Președintele susține că România își va păstra reperele fundamentale: „Țara noastră va rămâne loială promisiunilor și angajamentelor sale de politică externă și de securitate și, în egală măsură, își va urmări cu tenacitate interesele naționale, așa cum cetățenii noștri ne-o cer. Aceasta este esența conceptului de independență solidară pe care l-am introdus în noua strategie de apărare. Suntem convinși că doar o Românie puternică și autonomă poate da valoare adăugată alianțelor, parteneriatelor și relațiilor de cooperare în care e angajată. O Românie puternică e un aliat, un partener și un interlocutor mai bun pentru țările pe care dumneavoastră le reprezentați. Pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere”.

El spune că politica externă a României va fi întemeiată pe triada Uniunea Europeană, NATO și parteneriatul strategic cu Statele Unite.

Nicușor Dan susține că România își va consolida participarea la politicile NATO și, în mod specific, va investi în rolul nostru pe flancul estic al Alianței și la Marea Neagră.

El arată că în 2026 România va găzdui summit-ul formatului București 9, va accelera eforturile susținute pentru crearea hub-ului de securitate maritim în Marea Neagră și va contribui și în viitor la securitatea energetică a Europei, ca furnizor și rute de tranzit.

„România este recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit de aliații săi. Credem cu tărie că articolul 5 al tratatului de la Washington rămâne coloana vertebrală a securității noastre naționale și colective”, a declarat președintele.

El spune că România va sprijini Inițiativa celor trei mări, iar parteneriatul strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acțiune.

„Pentru a extinde și a adapta parteneriatul nostru la necesitățile stringente prezentului, vom propune Statelor Unite o agendă consistentă de proiecte economice benefice pentru ambele părți care să completeze importanta noastră cooperare în domeniul securității și apărării și care să consolideze fundamentul relației noastre. Colaborarea noastră transatlantică va avea câteva linii definitorii: apărare, securitate energetică, materii prime rare și tehnologii de frontieră”, a mai spus șeful statului.

