Președintele României nu e mulțumit de șefii DNA și Parchetului General

„Nu sunt mulțumit, am spus asta de mai multe ori, nici de DNA, nici de Parchetul General. În opinia mea, nu există un management care să facă o ierarhie a activității parchetului pe tipuri de infracțiuni și pe o alocare de resurse care să fie corespunzătoare”, spune Dan.

Atât șeful DNA, cât și Procurorul General al României se află spre sfârșit de mandat. Din acest motiv președintele Nicușor Dan consideră că discuțiile și analiza trebuie să se concentreze pe viitorii candidați la conducerea parchetelor, după plecarea celor în funcție.

„Acum, fiecare dintre ei mai are un mandat de, nu știu, șase, șapte luni, ceva de genul ăsta. Cred că este util să forțăm, însă pentru momentul în care o să fie discuția despre noi șefii ai parchetelor, analiza va fi foarte serioasă. Imediat după ce guvernul s-a format, am început să am discuții despre zona de justiție cu oameni în justiție”, a spus președintele Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)