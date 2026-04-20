Președintele respinge ultimatumul opoziției: Nicușor Dan exclude alegerile anticipate ca ieșire din criză

Întrebat dacă organizarea alegerilor anticipate este o soluție pentru ieșirea din craiza politică, președintele Nicușor Dan a spus: „Nu cred că e o soluție, mai ales că procentele..., intenția de vot din sondaj este relativ apropiată de reprezentarea în Parlament. Nu facem decât să mai pierdem niște luni încercând să aducem la aceeași masă aceleași persoane”.

Cum se poate ajunge la alegeri anticipate

Alegerile anticipate în România nu pot fi organizate, potrivit Constituţiei, decât în cazul în care două propuneri de Executiv sunt respinse de către Parlament în termen de 60 de zile una de cealaltă, iar preşedintele României solicită celor două Camere dizolvarea Parlamentului.

Astfel, singura situaţie prevăzută de Constituţie pentru organizarea alegerilor anticipate este dizolvarea Parlamentului. Acest lucru se poate realiza, potrivit articolului 89 din Constituţie, doar „după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare” de către preşedintele României.

Preşedintele „poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

Mai precis, alegerile anticipate nu pot fi organizate, nici după respingerea în Parlament a două propuneri de Guvern, decât dacă preşedintele României solicită expres acest lucru, după întrunirea condiţiilor constituţionale.

Pentru a se ajunge într-o astfel de situaţie este, astfel, nevoie de consens la nivelul Parlamentului, pentru respingerea a două nominalizări de „sacrificiu”.

Pe de altă parte, Constituţia mai prevede şi faptul că Parlamentul nu poate fi dizolvat decât o singură dată în cursul unui an şi nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

USR, pregătit de anticipate

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că partidul său este pregătit pentru scenariul alegerilor anticipate, dacă PSD își retrage miniștrii din guvern.

„Noi la USR suntem pregătiți să mergem și în alegeri anticipate”, afirmă Miruță.

„Am discutat lucruri”: Concluzia seacă a președintelui Dan după medierea dintre PSD și PNL. Guvernul Bolojan, la un pas de colaps

Întrebat luni ce a discutat cu fiecare dintre cei doi lideri, Nicușor Dan a fost laconic. „Am discutat lucruri", a răspuns el. A adăugat că ambii au comunicat substanțial în spațiul public.

Președintele a spus că speră în continuare să se găsească o formulă. Obiectivul său declarat este continuarea unei guvernări pro-occidentale și solide pentru România.

Întrebat direct dacă s-a găsit o soluție, Dan a fost explicit. „Evident că dacă avem două partide - PSD și PNL - fără de care nu se poate forma o majoritate în Parlament, și dacă ele sunt în dezacord, pentru moment nu există o formulă", a declarat președintele.

Nicușor Dan a spus că România are nevoie de o guvernare stabilă și orientată pro-occidental. Acesta este, în viziunea sa, obiectivul care trebuie să primeze în fața calculelor de partid.

El nu a indicat un termen pentru găsirea unei soluții și nu a exclus nicio variantă în mod explicit.

Nicușor Dan: Probabil că vom intra în turbulențe politice, dar există consens pe PNRR

Președintele Nicușor Dan spune că este „probabil” ca România să intre „în turbulențe”, dar sunt și lucruri bune, și anume că există consens pe PNRR și că țara are buget.

„Probabil că vom intra în turbulențe politice”, a spus Dan.

El afirmă că un lucru bun este că „există consens pe PNRR. Cele patru partide pro-occidentale, minoritățile naționale, au consens că toate legile, actele normative care mai sunt necesar a fi date pentru PNRR, ca ele să treacă astfel încât România să încaseze banii pe care are de încasat din PNRR până la sfârșitul lunii august, când se închide acest program”.

Al doilea lucru de luat în seamnă este că „există consens că România are buget și va rămâne în acest buget și că România își va păstra traiectoria financiară”, a spus președintele.

Nicușor Dan anunță consultări cu partidele politice. Ce spune despre poziția lui Ilie Bolojan

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va convoca mai multe consultări cu partidele politice dacă PSD va decide să-și retragă miniștrii din Guvern. Dan a mai spus că nu i-a cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze. Declarațiile au fost făcute luni, la prânz.

Președintele a fost întrebat dacă vrea să renunțe la premierul Ilie Bolojan.

„Să nu anticipăm, se vor întâmpla niște lucruri în seara asta, probabil vom intra în turbulențe”, a răspuns Nicușor Dan.

El a dezvăluit că vor fi consultări cu liderii partidelor politice.

„Vom avea o rundă, două, trei, câte trebuie (...) Există așteptări într–o parte și alta a societății, o tensiune socială”, a declarat Nicușor Dan adăugând că „nu am spus asta niciodată”, referindu-se la o posibilă demisie a lui Bolojan.

„Îndemnul meu este la calm, luciditate până găsim o soluție, acesta este un scenariu (un alt premier n.r.), pentru moment există premier”, a precizat șeful statului.

PSD va decide luni seara dacă retrage sprijinul pentru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu va demisiona.