Jurnalul.ro Ştiri Observator Nicușor Dan îl primește pe Robert Fico: Țările noastre sunt legate de o prietenie de lungă durată

de Redacția Jurnalul    |    27 Mar 2026   •   14:30
Sursa foto: facebook/Nicușor Dan salută legăturile de neclintit cu Slovacia

Premierul Slovaciei Robert Fico, aflat în vizită în România, a fost primit vineri de la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

„Țările noastre sunt legate de o prietenie de lungă durată și de relații solide. Minoritățile slovace și române care trăiesc în țările noastre creează punți de legătură între societățile noastre, pe care le prețuim profund”, a scris pe X Nicușor Dan la finalul întâlnirii.

Șeful statului spune că a discutat cu premierul slovac despre agenda europeană și despre efectele crizelor internaționale, precum conflictul din Orientul Mijlociu: „Am convenit că economiile și societățile noastre trebuie protejate, pe cât posibil, de efectele negative ale acestor conflicte”.

Nicușor Dan mai spune că securitatea europeană și cooperarea bilaterală în domeniul apărării au ocupat, de asemenea, un loc important pe agenda discuțiilor, având în vedere că trupele române sunt prezente în cadrul Grupului de luptă multinațional al NATO din Slovacia, cu un pluton antitanc, încă din ianuarie 2025.

„Din punct de vedere istoric, mi-am exprimat aprecierea sinceră față de poporul slovac pentru păstrarea vie a memoriei soldaților români care au luptat pentru eliberarea slovacilor în cel de-al Doilea Război Mondial”, a mai scris președintele României.

Prim-ministrul Republicii Slovace, Robert Fico, efectuează o vizită oficială la București, unde a fost primit vineri de premierul României, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, în cadrul unei serii de întâlniri și evenimente dedicate consolidării cooperării bilaterale.

(sursa: Mediafax)

 

