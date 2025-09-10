Nicușor Dan: Rusia s-a comportat din nou agresiv, testând constant limitele

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Sep 2025   •   15:15
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm împotriva acțiunilor agresive ale Rusiei, după încălcarea spațiului aerian polonez, și a reafirmat sprijinul României pentru Polonia și Ucraina.

Într-o postare pe X, Nicușor Dan a subliniat că Rusia „s-a comportat din nou agresiv, testând constant limitele și sfidând toate eforturile pentru pace”.

Șeful statului a calificat incidentul ca fiind „inacceptabil” și a cerut ca Rusia să fie oprită și presată să vină la masa negocierilor.

„România este pe deplin solidară cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, Flancul Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, mai sigur”, a afirmat Nicușor Dan.

Totodată, el a reiterat sprijinul României pentru Ucraina și poporul său curajos, „aflat sub atacuri nemiloase în fiecare zi”.

Mesajul reflectă angajamentul României pentru securitatea regională și solidaritatea cu statele membre NATO și partenerii săi strategici din estul Europei.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: nicusor dan rusia Polonia
