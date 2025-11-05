Nicușor Dan despre războiul hibrid: Să ne împărtășim experiențele față de această amenințare

„Fără îndoială, în NATO și în cadrul aliației noastre suntem foarte activi, extrem de activi, pentru a fi siguri că vom avea ce este necesar. Lucrăm foarte intens împreună, colectiv, pentru a oferi orice apărare, inclusiv împotriva amenințărilor hibride”, a spus Mark Rutte, miercuri, în urma întâlnirii cu președinte Dan.

Despre acest fenomen, șeful statului a declarat: „Hibrid înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă cyber, înseamnă, cum a spus domnul secretar general, acte nerevendicate pe infrastructura critică”.

Președintele a explicat că, în fața acestei forme moderne de conflict, Alianța Nord-Atlantică are deja o strategie: „este un fenomen relativ nou pentru țările membre NATO și pentru NATO. NATO are o strategie de care am vorbit și este evident că trebuie să colaborăm, să ne împărtășim experiențele față de această amenințare, care este relativ nouă”.

(sursa: Mediafax)